A la hora de viajar a otros países siempre hay que revisar la documentación necesaria que vas a tener que presentar y si es necesario cumplir con algún requisito, esté o no relacionado con la pandemia. Te contamos cómo solicitar el permiso para viajar a Estados Unidos y que así puedas hacerlo con la tranquilidad de tenerlo todo en regla.

Lo hemos visto con Novak Djokovic en los últimos días, los países tienen requisitos para los visitantes extranjeros, y si no los cumples, no puedes entrar al país, ya sea para trabajar o para hacer turismo. Aunque se le haya dado relevancia por el tema de la vacuna del serbio, lo cierto es que de siempre los países tienen sus normas para que puedas traspasar sus fronteras, y si no las cumples, te quedas fuera.

Pasos para solicitar el permiso para viajar a Estados Unidos

Lo primero que debes tener claro es que para poder entrar con garantías en Estados Unidos debes presentar un documento llamado ESTA, que es el que certificará que cumples con todos los requisitos y puedes acceder al país. Este permiso será válido para visitar Estados Unidos en un periodo de tiempo que no supere los 90 días, esto es, 3 meses.

El ESTA te permitirá entrar y moverte por el país sin necesidad de tener un visado, y es importante que sepas los requisitos para solicitarlo:

Ser ciudadano de uno de los 38 países que forman parte del ESTA (España es uno de ellos).

Tener un pasaporte electrónico o biométrico con una validez de al menos toda la duración del viaje.

Estar menos de 90 días en Estados Unidos.

Si cumples los requisitos puedes presentar la solicitud en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos, y normalmente no suele haber problema y es aprobada para que puedas viajar. En la web debes rellenar un formulario en español y abonar los gastos de expediente. Es muy importante que tengas mucho cuidado al meter todos los datos ya que un simple error puede hacer que te rechacen la solicitud.

En un plazo de 72 horas tras presentar la solicitud recibirás un correo electrónico de las autoridades estadounidenses con la respuesta. Si la respuesta es positiva, no tienes que hacer nada más, aunque deberías imprimir la respuesta por si hubiera algún error informático en el momento de viajar y no se pudiera comprobar que efectivamente te han dado permiso para acceder al país.

¿Con cuánto tiempo de plazo hay que presentar la solicitud?

Si quieres solicitar el permiso para viajar a Estados Unidos debes saber que puedes presentar la solicitud hasta 72 horas antes de la fecha del viaje, aunque siempre sin duda lo más recomendable es hacerlo con más tiempo, al menos un mes de antelación para evitar prisas de última hora o que tengas que volver a solicitarlo por algún error y estés fuera de plazo.