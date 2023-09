La ciencia resuelve el misterio de si el alcohol realmente hace que veamos a las personas más guapas

Existe la creencia popular de que el alcohol hace que veamos a las personas más guapas. Pero, ¿qué hay de cierto en ello? Para responder a esta cuestión, en octubre de 2008, Adam, Kari y Jamie hicieron un experimento. Puntuaron lo atractivas que eran 30 personas a través de su foto.

Luego, hicieron lo mismo después de haber bebido varias cervezas. Sorprendentemente, las puntuaciones eran algo diferentes. Después, siguieron bebiendo hasta emborrocharse y puntuaron las fotos por tercera vez. En este caso, las puntuaciones fueron mejores respecto a las rondas anteriores en todos los casos.

Por lo tanto, según este experimento, parece que se confirma la leyenda urbana. Adam, Kari y Jamie hablaron sobre él en la serie ‘Cazadores de mitos’.

¿El alcohol hace que veamos a las personas más guapas?

Se trata de un tema que genera un gran debate, así que ahora Molly Bowdring y Michael Sayette, de la Universidad de Pittsburgh, han realizado un nuevo estudio científico para comprobar si realmente es cierto que vemos a las personas más guapas después de beber alcohol.

Para ello, contaron con la participación de 18 parejas de amigos, todos veinteñaeros y que solían salir con cierta frecuencia a beber de manera social. Durante dos días, los voluntarios pasaron una serie de pruebas. En una de ellas tomaron un cóctel de zumo de arándanos que podía contener alcohol o no.

Transcurridas varias horas, se les pidió que puntuaran el atractivo de una personas con una foto o un vídeo. Además, se les dijo que podrían pasar tiempo con esa persona para un estudio futuro, como si de una cita científica se tratara. Luego, los investigadores les pidieron que eligieran a las cuatro personas que más les apetecía ver.

El segundo día del estudio volvieron a beber zumo de arándanos, pero bebiendo el que no habían tomado la primera vez. Es decir, quienes habían bebido el zumo de arándanos con alcohol tomaron el zumo de arándanos sin alcohol, y viceversa.

Pues bien, los investigadores comprobaron que los participantes tenían más predisposición a elegir a las personas que más les gustaban para una cita cuando bebían alcohol.

El estudio fue publicado en la ‘Journal of Studies on Alcohol and Drugs’. No niega que veamos más atractivas a las personas al beber alcohol, pero sí apunta a que el principal efecto es que es más probable que manifestemos nuestro deseo de interactuar con las personas que nos gustan.