Caso médico extremo: un hombre estornuda tan fuerte que se le salen los intestinos

Un hombre ha estornudado tan fuerte que se le salen los intestinos, algo que puede pasar en este caso médico extremo. El ser humano puede estar sometido a una serie de elementos que son claves, la salud de las personas puede acabar siendo la que se muestre en un extremo radicalmente distinto en muchos sentidos. Cada persona es un mundo y en temas de salud, nunca se sabe qué es lo que nos puede esperar después de unos problemas de salud a los que nos enfrentamos.

Este caso médico extremo es uno de los que más inquieta a la comunidad científica, algo que no suele suceder, pero tiene mucho que ver con un elemento que seguramente nos afecta. Un estornudo es algo muy común que vamos haciendo de repente, con lo cual, debemos empezar a prepararnos para lo peor, cuando sucede este estornudo que no podemos detener y que es una auténtica explosión. Por lo que, al final, este tipo de elemento es fundamental en estos sentidos. Este caso es uno de los que marcará el futuro de determinadas intervenciones que podemos sufrir, siendo uno de los primeros.

Un caso médico extremo es lo que ha sucedido en Florida. Un hombre comiendo en un restaurante sufrió uno de los problemas de salud más extraños que han visto nunca los expertos. La ciencia nunca hubiera podido predecir lo que le ha pasado a este paciente que ha marcado un antes y un después en la comunidad médica.

Un elemento tan básico como un estornudo puede ser más peligroso de lo que parece. De hecho, suele ser uno de los que nos afecta de lleno y es parte de una serie de leyendas urbanas que seguramente conocemos. El hecho de estornudar fuerte o de aguantarse ese estornudo que según dicen puede ser especialmente peligroso.

Ha llegado el momento de conocer uno de los casos médicos más extremos. Lo que sucedió con este paciente, dejó a todos en shock, empezando por los que estaban en el mismo restaurante en el que sucedió este hecho. Un cambio de ciclo que quizás nadie hubiera imaginado.

Después de haber sido sometido a una intervención, este hombre se fue a cenar, ajeno a lo que podría pasar en este momento. Por lo que, este tipo de elementos es uno de los que más nos puede afectar.

El caso ha sido reportado por una revista científica que no ha dudado en reportar cada detalle de un hecho insólito. A partir de ahora, sabremos que se pueden salir los intestinos después de un estornudo fuerte, eso sí, con algunas peculiaridades que debemos tener en cuenta en este momento.

La revista Sciepub presenta el caso: «Un hombre de 63 años estaba desayunando con su esposa en un restaurante. Tenía antecedentes de cáncer de próstata tratado con prostatectomía laparoscópica asistida por robótica 9 años antes del evento. A pesar de la cirugía, se descubrió que tenía una recurrencia bioquímica (elevación persistente del antígeno específico de la próstata), que fue tratada con varios meses de radioterapia de rescate. Esta terapia indujo cistitis por radiación, causando episodios de hematuria grave que resultaron en hidronefrosis bilateral. Quince días antes, el paciente se sometió a un tratamiento quirúrgico para estas condiciones: cistectomía abierta con desvío bilateral del conducto uretoilar. La cirugía fue exitosa y fue dado de alta en casa en buenas condiciones. En la mañana del evento, regresó a la clínica de Urología, donde su herida parecía bien curada y se retiraron las grapas que habían sobreso. Él y su esposa fueron a desayunar para celebrarlo».

Continua la explicación: «Durante el desayuno, el hombre estornudó con fuerza, seguido de tos. Inmediatamente notó una sensación «húmeda» y dolor en la parte inferior del abdomen. Mirando hacia abajo, observó varios bucles de intestino rosa que sobresalían de su reciente sitio quirúrgico. Más tarde relató que no estaba seguro de cómo proceder, por lo que cubrió los intestinos expuestos con su camisa. Inicialmente decidió conducir él mismo hasta el hospital, pero preocupado de que cambiar de posición pudiera lesionar su intestino, su esposa solicitó una ambulancia. Una ambulancia de soporte vital avanzado llegó al restaurante 4 minutos después de que se le solicitara una «laceración con el intestino expuesto». El personal sanitario realmente no sabía qué hacer: «El paramédico describió que inicialmente no estaba segura del mejor tratamiento, ya que sus protocolos médicos no tenían pautas específicas para tratar la evisceración. Consideró brevemente reducir manualmente el intestino expuesto de nuevo en su abdomen bajo una técnica estéril, pero se negó debido a la preocupación de que esto pudiera lesionar el intestino. Recordó haber visto dos conferencias sobre el trauma penetrante y la gastrosquisis que recomendaban mantener el intestino expuesto húmedo. En respuesta, cubrió los intestinos con una almohadilla abdominal humedecida con salina, asegurándolo en su lugar envolviendo un rollo de gasa alrededor de todo el abdomen. Se insertó una vía intravenosa y se le administró fentanilo y ondansetrón antes de llegar al hospital». Los cirujanos a su llegada al hospital recolocaron los intestinos y cerraron la cavidad abdominal.