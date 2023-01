La casa más estrecha de Europa está en Valencia y tiene el récord Guinness

Muchos son los edificios y casas curiosas en el mundo. Algunos destacan por ser las más altas o también por ser las más lujosas, pero también existen casas que son pequeñas o cuyo tamaño se ha reducido al máximo y entre estas, la número uno es una casa que está en nuestro país. Conozcamos ahora como es la casa más estrecha de Europa. Está en Valencia y además tiene el récord Guinness.

La casa más estrecha de Europa está en Valencia

En Europa existen prácticamente casas en miniatura, son realmente diminutas y muy especiales. Nada de villas de ultra lujo con espacios inmensos, aquí la norma la marcan casas muy pequeñas y particularmente estrechas que parecen casi inhabitables. Sin embargo, la verdadera peculiaridad es que la gente vive allí y cómo. Tienen una historia única y se han convertido en verdaderos puntos de atracción.

Son viviendas en toda regla, a pesar de sus limitaciones de espacio, por lo que están equipadas con todo lo necesario para ser consideradas un “hogar”. Y la casa más estrecha de todos se encuentra en España. En concreto en el número 6 de la plaza Lope de Vega de Valencia . Una pequeña casa de ladrillo de apenas 107 centímetros e incluso de más de una planta. Sus habitaciones en el interior son de alquiler para que vivas una experiencia fuera de lo común aunque su dueño, que es también propietario del bar contiguo a la casa, desea hacer de ella un museo tras entrar en el libro de los Records Guinness como la casa más estrecha de Europa y la segunda del mundo, sólo superada por una casa de Brasil que se conoce como ‘la Casa del Metro’.

El interior de la casa cuenta por lo visto con una cocina pegada a la pared, una mesa con dos sillas y dos camas pequeñas así como un catre. En un principio la casa pertenecía al local que tenía en la parte baja y que era una joyería, con el tiempo se convirtió en un quiosco de prensa y chucherías y después el bar que todavía permanece en la actualidad.

Otras casas estrechas en Europa

La de Valencia es la casa más estrecha de Europa pero no la única. Otra mini casa se encuentra en Varsovia, construida en aluminio y plástico. Puedes visitarla entre el 22 y el 74 de la calle Chlodna Zelanza. El pasillo mide hasta 90 centímetros . En este caso el arquitecto hizo trabajo realmente increíble al aprovechar un espacio vacío entre dos edificios.

Otra casa muy estrecha de Europa se encuentra en Amsterdam, en el número 7 del canal Singel, prácticamente en el corazón de la ciudad. Esta incluso se cuenta entre las casas más estrechas del mundo. La peculiaridad es que por un lado parece una casa normal, por otro lado es muy pequeña con apenas 2,02 metros de ancho .

Ámsterdam también merece otro podio con la casa Kleine Trippenhuis de 2,44 metros . En Holanda y, en particular, en Ámsterdam, las casas son estrechas y alargadas por una razón económica precisa. De hecho, la tributación se extendía por el perímetro y no por la altura, por lo que los ciudadanos encontraron una solución alternativa para no gastar demasiado y seguir teniendo una casa bonita. Aquí nos encontramos ante una curiosidad insólita ya que justo enfrente también se encuentra la casa más grande de Ámsterdam.

Otro ejemplo de casa muy pequeña está en Londres, una de cuatro pisos en el distrito residencial de Maida Vale de tres metros de ancho . El proyecto nació para aprovechar al máximo la luz, de hecho la casa es una especie de embudo para transmitirla al máximo. La fachada está hecha de vidrio, por lo tanto, supone también una auténtica obra de arte.