La carne de los supermercados llevan una almohadilla absorvente: esta es su utilidad

La carne que podemos encontrar a diario en los supermercados, suele disponerse en bandejas las cuales tienen siempre un papel absorbente de color blanco. Un papel que tiene una función evidente que consiste en absorber el exceso de agua en la carne pero que además sirve para algo que puede que desconozcas. Descubrimos a continuación, la utilidad de la almohadilla absorbente en la carne.

Para qué sirve la almohadilla en la carne

Siempre que compramos carne y también el pescado que se vende en bandeja, nos damos cuenta como tiene una almohadilla en la parte del fondo y que como decimos sirve para absorber el exceso de líquido, algo que nos viene bien ya que cuando vayamos a cocinar esa carne o pescado, podremos hacerlo en óptimas condiciones.

Freír carne con un exceso de líquido hace que esta se haga peor y además tarde más tiempo, de modo que esa toallita que lleva la bandeja puede ayudar a reducir esa cantidad de agua que de otro modo caería en la sartén y sería un engorro a la hora de cocinar.

Pero por otro lado, tienes que saber que la almohadilla sirve también para que las bacterias en la carne no lleguen a nosotros pudiendo afectar a nuestra salud. La carne cruda tiene bacterias que pueden ser bastante dañinas si las ingerimos y es gracias a esa almohadilla que estas no van a más.

Cuando se coloca la carne sobre esa almohadilla y esta empieza a absorber el líquido que va soltando, se evita que la carne quede asentada sobre su propio líquido, lo que podría provocar que crezca el número de bacterias. Y por otro lado, cuando abrimos la bandeja, evita también que las bacterias se propaguen por la cocina ya que quedan en la almohadilla, de modo que al sacar la carne, dichos microorganismos no quedan por encima de la encimera o el plato en el que dejemos la carne antes de cocinarla.

¿De qué están hechas las almohadillas de las bandejas de carne?

Las toallitas o almohadillas que se usan para alimentación están compuestas por una tela no tejida laminada de celulosa que tiene esa capacidad de absorber los líquidos. También pueden estar hechas de gel de sílice en una envoltura de plástico perforado no tóxico y aunque no lo parezca su capacidad de absorción es bastante elevada si tenemos en cuenta que absorbe hasta 40 gramos de líquido según explica el periódico británico Mirror.