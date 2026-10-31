Carlos Vives se pronuncia sobre si España debe pedir perdón a América: «¿La culpa es de España? No, no. La culpa es de nuestras repúblicas»

El cantante colombiano Carlos Vives ha vuelto a encender el debate sobre la herencia española en América. Un fragmento de una entrevista que concedió al programa de YouTube Molusco TV, presentado por el locutor puertorriqueño Molusco, se ha hecho viral en TikTok a través de la cuenta @aguahispana. En él, Vives rechaza con contundencia que España tenga que pedir perdón por la conquista: «¿La culpa es de España? No, no. La culpa es de nuestras repúblicas».

Qué dijo Carlos Vives sobre el perdón de España

En la entrevista, el artista samario reflexiona sobre la forma en que las repúblicas americanas construyeron su identidad tras la independencia. «España era lo peor hace doscientos y pico de años, y hoy estamos llenos de problemas, ¿la culpa es de España? No, no. La culpa es de nuestras repúblicas. Desde nuestro primer a nuestro último presidente, no han cumplido», afirma.

Vives se muestra especialmente crítico con la idea de exigir una disculpa a la Corona española. «¿Cómo vamos a decirle al rey que pida perdón? ¿De qué? ¿De nuestra lengua? ¿De nuestra sangre? ¿De mi apellido? ¿Voy a pedir perdón? No, no, no», señala. Y concluye con una autocrítica dirigida a los propios países latinoamericanos: «Yo voy a pedir perdón como república que no nos hemos podido reconocer todos».

El origen: el discurso de Arcángel en Madrid

Las palabras de Vives no surgieron de la nada. Según recogieron medios colombianos como Publimetro y El Universal, la entrevista se produjo a principios de junio, poco después de la polémica protagonizada por el cantante puertorriqueño Arcángel. Durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, el reguetonero reivindicó la herencia hispana ante un público que aplaudió sus palabras.

Aquel discurso provocó un intenso debate en redes y el rechazo de numerosos seguidores latinoamericanos, hasta el punto de que Arcángel matizó después que reconocía tanto el legado cultural como las heridas de la colonización y que su intención era unir y no dividir. Para Vives, sin embargo, esas disculpas no eran necesarias, y en la entrevista con Molusco se mostró de acuerdo con buena parte de su visión sobre la identidad hispana.

En esa misma conversación, el colombiano aludió también a la presidenta de México y a quienes describen la conquista como un genocidio, una de las posiciones que más ha marcado el debate en los últimos años.

Un debate que viene de lejos

La petición de perdón a España por la conquista lleva años en el centro de la polémica. En 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI en la que le pedía disculpas por los abusos cometidos durante la conquista, una petición que el Gobierno español rechazó. El desencuentro continuó con su sucesora, Claudia Sheinbaum, que no invitó al rey a su toma de posesión en 2024.

No es la primera vez que Carlos Vives se posiciona en este debate. En 2023, en declaraciones a la agencia EFE, el cantante ya se mostró contrario a la «revictimización» de América y defendió un discurso de reaproximación cultural y emocional con España, país con el que mantiene una estrecha relación artística desde hace décadas.

Críticas y apoyos en redes sociales

Las palabras de Vives han generado reacciones encontradas. Muchos usuarios celebran que defienda la herencia común entre España y América, la lengua y el mestizaje. Otros, en cambio, le reprochan una falta de respeto hacia los pueblos originarios y hacia lo que se perdió con la llegada de los españoles.

La polémica resulta llamativa, como han señalado algunos medios latinoamericanos, porque buena parte de la trayectoria de Vives ha estado ligada precisamente a la defensa de la cultura y las tradiciones de las comunidades indígenas y del Caribe colombiano. Sus declaraciones reflejan una vez más un debate que sigue abierto a ambos lados del Atlántico: cómo mirar hoy una historia compartida de más de cinco siglos.