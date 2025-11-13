Una de las principales obsesiones de los ciudadanos en España, al menos de un importante porcentaje, es adelgazar o cambiar su físico y caminar 10.000 pasos parece que se ha asentado como el ejercicio estándar que nos puede llevar a cumplir nuestros objetivos sin demasiado esfuerzo. Es prácticamente una obligación para muchos, pero además de resultar en ocasiones imposible debido a aspectos laborales o personales, existe otro método alternativo y que se confirma como una tendencia muy a tener en cuenta para perder peso o tonificar, sin el mayor esfuerzo del mundo.

Contar con un ejercicio notable como el que a continuación explicamos, junto a una dieta equilibrada, puede finalizar con el cumplimiento de los objetivos y un cuerpo sano que nos puede llevar también a mejorar nuestro aspecto mental. Es la tendencia más efectiva del momento, lleva mucho tiempo en marcha y hace que los 10.000 pasos de objetivo al día queden en nada.

Un ejercicio más efectivo que andar 10.000 pasos al día

Saltar a la comba es una alternativa efectiva a caminar los 10.000 pasos al día, ofreciendo un ejercicio cardiovascular que no solo fortalece los músculos, sino que también ayuda en la quema de grasas.

Es un ejercicio accesible que se puede realizar en casa o al aire libre con solo unas zapatillas deportivas y una cuerda, lo que lo hace cada vez más popular entre las personas que buscan resultados rápidos.

Además, saltar la cuerda no solo eleva el ritmo cardíaco y trabaja los músculos de brazos y piernas, sino que también tiene el potencial de mejorar el estado de ánimo gracias a la liberación de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, endorfinas y encefalinas. Un metaanálisis realizado en 2018 respalda estos beneficios al demostrar que el entrenamiento con cuerda puede mejorar la fuerza en adultos mayores de 50 años.

Entre los beneficios adicionales se incluye la mejora de la salud cardiovascular, la reducción de la presión arterial, el aumento de la coordinación motora y el equilibrio, así como el incremento de la densidad ósea, especialmente relevante para las mujeres en la transición a la menopausia.

Además, saltar a la comba puede aumentar la velocidad de carrera y ser más efectivo para quemar calorías que caminar, debido a su naturaleza intensa y la implicación de más grupos musculares. Incorporar este ejercicio a una rutina de entrenamiento, junto con una dieta equilibrada, puede favorecer una pérdida de peso saludable y mejorar el estado cardiovascular.

Beneficios de saltar a la comba

Saltar a la comba ofrece una serie de beneficios significativos para la salud. En primer lugar, ayuda a trabajar la propiocepción y a prevenir lesiones al disminuir el impacto en tobillos, rodillas y caderas. Por otro lado, saltar a la comba puede contribuir a la pérdida de peso, ya que puede quemar hasta 1.000 calorías en una hora de práctica. Además, fortalece la coordinación y la fuerza neuromuscular, y también protege y fortalece la masa ósea.

Otro beneficio destacado es que mejora la postura corporal, lo que puede ayudar a prevenir lesiones relacionadas con la flexión de la cadera. Además, saltar a la comba mantiene el corazón sano y mejora la resistencia cardiovascular, lo que reduce la fatiga y aumenta la resistencia durante la carrera. También puede ayudar a desarrollar la agilidad y velocidad.

Asimismo, este ejercicio es un gran aliado para reducir el estrés y mejorar la respiración. Finalmente, saltar a la comba es una actividad económica y accesible que se puede realizar en cualquier lugar, lo que la convierte en una excelente opción cuando el clima no es propicio para hacer ejercicio al aire libre.

Técnica y funciones

Cuando saltas, la rotación de la cuerda proviene de las muñecas, no de los brazos. Es importante mantener los brazos cerca del cuerpo y los hombros, con los antebrazos quietos. Salta desde la bola del pie y aterriza suavemente sin apoyar completamente los talones. No es necesario saltar alto; unos pocos centímetros son suficientes, siempre y cuando superes la cuerda. Además, es fundamental mantener las piernas ligeramente flexionadas en todo momento.

Existen distintas variaciones de saltos que puedes probar para añadir diversidad a tu rutina de entrenamiento:

El salto fácil implica realizar saltos rápidos y cómodos sin moverte del sitio.

El salto con una sola pierna consiste en saltar con un pie mientras doblas ligeramente la otra rodilla; luego cambias de pierna.

El paso de carrera implica alternar la pierna que aterriza en cada salto, imitando el movimiento de correr sin avanzar.

El doble salto implica saltar un poco más alto y mover la comba el doble de rápido para que pase por debajo de tus pies dos veces antes de volver a tocar el suelo.

Consejos para evitar lesiones en el salto

Prepara tu cuerpo de forma paulatina antes de comenzar tu sesión, es vital para evitar lesiones. Comienza estirando cada parte de tu cuerpo y tómate un par de minutos para realizar distintos ejercicios de calentamiento.

Considera la superficie donde realizas el ejercicio. Las superficies muy duras imponen más estrés a tus articulaciones que las superficies blandas. Si practicas este ejercicio regularmente, elige un suelo que minimice lesiones.

Es importante recordar que, al igual que con cualquier actividad física, los beneficios de saltar a la comba no se manifiestan de inmediato. Además, es importante complementar el ejercicio físico con otros hábitos saludables.