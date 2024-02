Cada vez pica más gente: así es el timo telefónico sobre el que alerta la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre un timo que ha afectado a varios usuarios. Según la OCU, los afectados recibieron llamadas telefónicas de supuestos comerciales de compañías telefónicas, quienes afirmaron que necesitaban cambiar sus routers debido a la implantación de la tecnología 5G en la zona.

Los estafadores instaban a los usuarios a reemplazar sus routers por uno nuevo en un plazo de un mes. La OCU ha aconsejado a los consumidores estar alerta ante este tipo de llamadas fraudulentas.

El timo del que alerta la OCU

En la llamada, el operador te informará que el cambio de router tiene un coste entre 90 y 170 euros, pero te asegurará que no tendrás que pagar nada gracias a una promoción de la compañía. También te ofrecerá una rebaja en tu tarifa, lo que puede llevarte a considerar el cambio. Sin embargo, esta oferta pertenece a otra empresa que, según te explicarán, forma parte del mismo grupo de telecomunicaciones, aunque no sea cierto.

Si aceptas el cambio, la conversación terminará y recibirás otra llamada el mismo día de una nueva operadora para proceder a la portabilidad de tu línea y número de teléfono. El objetivo de los estafadores es que te cambies de compañía y obtener beneficios con esta alta, intentando hacer la portabilidad rápidamente para limitar tu capacidad de revertir la situación.

Es importante desconfiar de llamadas que anuncien cambios en tarifas o servicios sin notificación previa por escrito, ya que la normativa exige una comunicación por escrito con al menos 30 días de antelación para cualquier modificación del contrato. Si tienes dudas, cuelga la llamada y verifica la información con tu operador actual. Si ya has aceptado el cambio, es crucial desistir antes de que el nuevo técnico instale cualquier equipo para evitar indemnizaciones.

La OCU recomienda denunciar estas llamadas a la policía y notificar a tu operador anterior lo ocurrido para solicitar la reincorporación en las mismas condiciones.

Cuidado con el «timo de la doble llamada»

Por otro lado, la OCU también advierte del «timo de la doble llamada», que afecta a clientes de varias operadoras, como Pepephone, Movistar y Vodafone. En este engaño, los estafadores se hacen pasar por representantes de compañías telefónicas y utilizan el nombre de la OCU para persuadir a los usuarios de cambiar de proveedor. Este tipo de estafa, denominada vishing, ha resurgido recientemente, y la OCU ha recibido quejas y consultas al respecto.

El esquema consiste en dos llamadas consecutivas: en la primera, el estafador se hace pasar por el proveedor actual del usuario y anuncia una inminente subida de tarifas, mientras que en la segunda llamada, otra compañía ofrece una supuesta oferta atractiva para cambiar de proveedor, a veces mencionando falsamente el respaldo de la OCU.

Es fundamental desconfiar de llamadas no solicitadas que anuncien cambios en tarifas, especialmente si se reciben dos llamadas en un corto período de tiempo o si la subida de tarifas se comunica por teléfono en lugar de por escrito. Además, es importante verificar cualquier oferta por escrito y no confiar en aquellos que no se identifiquen adecuadamente.

La OCU recomienda a los usuarios verificar con su compañía actual si las subidas de tarifas son reales y solicitar ofertas por escrito por correo electrónico. Si se decide contratar una nueva tarifa por teléfono, se tiene un período de 14 días para cancelar el contrato. Además, es importante recordar que la OCU no respalda ni recomienda productos o servicios a través de llamadas telefónicas, y cualquier afirmación en contrario es engañosa e ilegal.

Cómo evitar las estafas telefónicas

Las estafas telefónicas representan un tipo de fraude que se perpetra a través de llamadas o mensajes telefónicos, con el objetivo de obtener información personal o financiera de las víctimas para propósitos ilícitos. Los estafadores pueden hacerse pasar por representantes de instituciones legítimas como bancos, compañías de seguros o incluso entidades gubernamentales.

Las estafas telefónicas más comunes hoy en día incluyen el fraude de soporte técnico, donde los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas tecnológicas para obtener acceso remoto a los dispositivos de las víctimas y así instalar malware o robar información personal.

Otro tipo común son las estafas de suplantación de identidad, donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas para obtener información confidencial de las víctimas. Las estafas de impuestos y las relacionadas con organizaciones benéficas falsas también son frecuentes en momentos de crisis o desastres naturales.

Para detectar una estafa telefónica, es importante estar atento a señales como la presión para actuar rápidamente, solicitudes de información personal o financiera, formas de pago inusuales, ofertas demasiado buenas para ser verdad, llamadas de números desconocidos y errores gramaticales u ortográficos en mensajes.

Para evitar caer en estafas telefónicas, se recomienda no compartir información personal, colgar si se recibe una llamada sospechosa, desconfiar de los números ocultos e instalar aplicaciones de alerta contra llamadas de spam.