Beber agua con limón adelgaza: ¿Mito o realidad?

Existen muchísimas creencias en torno a la nutrición y la alimentación, y una de las más extendidas es que beber agua con limón adelgaza. Pero, ¿es esto cierto? Pues bien, la verdad es que no. Alissa Rumsey, nutricionista y exportavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, explica lo siguiente: «El agua tibia con limón en sí misma no causa ninguna pérdida de peso real», según recoge el medio ‘Women’s Health US’.

Sin embargo, tomar agua con limón en ayunas sí puede sustituir otras bebidas más calóricas que se suelen tomar a primera hora de la mañana: café con azúcar, zumos de frutas industriales… Por lo tanto, si sustituye a alguna de estas bebidas, sí se puede producir un déficit calórico, lo que se traduce en una pérdida de peso.

Por supuesto, no es suficiente con este hábito. Es decir, de nada te va a servir tomar agua con limón si no cuidas tu alimentación y no haces nada de ejercicio. Esta bebida aparece en algunas «dieta milagro» en las que se produce un gran déficit calórico porque apenas se ingieren alimentos.

¿Ayudan este tipo de dietas a adelgazar? Sí, pero no sólo perderás peso, sino también salud por la falta de nutrientes. Además, con los planes de alimentación restrictivos la pérdida de peso viene dada por la pérdida de agua, no de grasa, que al final es lo que interesa. Por lo tanto, en cuanto vuelvas a comer como haces habitualmente, ganarás los kilos perdidos, e incluso alguno más.

¿Cuáles son los beneficios para la salud?

El hecho de que el agua con limón no ayude a adelgazar no significa que no tenga beneficios para la salud. El limón es muy rico en vitamina C, un nutriente que interviene en la producción de colágeno. Además, diversos estudios han demostrado que estar bebida mejora la función del sistema inmunitario y la cicatrización.

A esto hay que sumar que el agua con limón es una fuente fuente de fibra soluble, que cuida la salud de la flora intestinal y evita enfermedades como el estreñimiento. Por supuesto, no hay que olvidar que también ayuda a mantenerse hidratado, algo muy importante sobre todo en verano.

Y, por último, cabe señalar que el limón contiene fitonutrientes con propiedades antioxidantes, lo que previene el envejecimiento prematuro de la piel y las células. Por lo tanto, es una bebida fantástica de empezar el día con energía y cuidando la salud.