Barato y de uso diario: el alimento más sano del mundo, según la ciencia

No, parece que ni el kale ni ninguno de los superalimentos que recientemente han acaparado la atención de los consumidores es el que esperas. Incluso, es posible que el que acaba de ser catalogado como «el alimento más sano del mundo», según la ciencia, ni siquiera aparezca entre tus opciones.

Quizás esto se debe a que es un producto no tan fácil de encontrar como otros. Si puedes hallarlo, no debería faltar en tu dieta bajo ningún pretexto.

El alimento más sano del mundo

¿Y de qué hablamos? Pues bien, de los berros. Un estudio de la agencia de gobierno norteamericana Centers for Disease Control and Prevention, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en español, establece que los berros deben considerarse como el alimento más sano del mundo.

¿En qué se basan los informes de los CDC?

Los expertos de este organismo han asignado puntuaciones de densidad nutricional a los productos agrícolas más comercializados alrededor de todo el planeta. Muchos creían que entre los posibles «ganadores» aparecerían las espinacas, las acelgas y alguno que otro de esos superalimentos como el kale o el aguacate. No obstante, para sorpresa de propios y extraños, fue esta hoja verde perteneciente de la familia Brassicaceae la que se impuso con una puntuación perfecta.

Familiar de la col rizada, los rábanos y la mostaza y de nombre científico Nasturtium officinale, los berros crecen frecuentemente en superficies de agua dulce, como podrían ser los arroyos y los estanques.

Tienen un sabor picante, y según los historiadores, forman parte de nuestra alimentación hace 3.000 años. Aparentemente, fue adoptado por civilizaciones como la persa, la griega y la romana, y hasta fue usado en los menús del Día de Acción de Gracias.

No sólo eso, sino que hay pruebas contundentes de que, en la época victoriana, los vendedores ambulantes elaboraban alimentos con berros que eran ofrecidos en la calle a la gente de bajos recursos. Por eso se le llegó a llamar «el pan de los pobres».

Una calificación que, vista la calidad de ciertos tipos de pan actuales, y la gran cantidad de nutrientes que aportan los berros, es más bien injusta. De hecho, una dieta con abundantes berros y poco pan siempre resulta más sana.

¿Cuáles son las propiedades de estas hojas verdes?

Esta planta de hoja perenne acuática o semiacuática destaca por su contenido de vitamina A y potasio, sobresaliendo más que la lechuga típica. Y a eso hay que sumarle que, a iguales porciones, los berros aportan más vitamina C que las naranjas.

Por otro lado, unos 100 gramos de berro tienen 3 mg de hierro, así que superan levemente al contenido de 100 gramos de carne. Por esta característica, normalmente es admitido en las dietas de los pacientes con anemia. En su caso, deben comerlos crudos para que no pierdan este mineral esencial.

Quizás el único problema de este alimento es que puede ser un poco difícil de encontrar. El caso es que, aunque está disponible durante todo el año, el berro está en la máxima frescura entre abril y septiembre.

Lentamente va haciéndose espacio en las tiendas y los supermercados, si bien no tiene aún la fama que se merecería en rigor de sus virtudes nutricionales.

Según el Ministerio de Agricultura, los berros son los brotes tiernos y las hojas de la planta del berro, herbácea de tallos rastreros de la familia de las crucíferas. Además, tienen un aroma característico y un sabor ligeramente picante pero con un punto de dulzura que recuerda en parte al sabor de la mostaza.

En general, aporta una gran cantidad de vitamina A, folatos, vitamina C (con 100 g de berros se cubre el 38% de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina para hombres y mujeres de 20 a 39 años con actividad física moderada), y en menor proporción tiamina y vitamina E.

¿Qué puedes cocinar con berros?

Dado que no estamos tan acostumbrados a ellos, puede que te preguntes qué se puede cocinar con berros. Primero ten en cuenta que los brotes más jóvenes tienen un sabor más suave y tallos tiernos y huecos, por lo que son ideales para preparaciones crudas como ensaladas.

Los berros maduros poseen sabores mucho más definidos, intensos y picantes, por lo que debes cocinarlos para que resulten más gustosos al paladar especialmente para quien no está habituado a ellos.

No obstante, es importante no cocinarlos demasiado porque eso hace que algunas de sus vitaminas se pierdan y queden en el agua de cocción. Dicho esto, puedes aprovechar ese caldo en sopas y otros platos invernales. De esa manera, no desperdicias absolutamente ninguna de las propiedades que nos brinda.

¿Cuáles son las contraindicaciones del berro?

Hay que ser cuidadosos con los berros silvestres, ya que pueden estar contaminados por parásitos y bacterias si crecen en aguas estancadas o contaminadas. Asimismo, por su alto contenido de vitamina K, es un alimento que podría interactuar con medicamentos. Acude a un profesional antes de utilizarlo en tus recetas.