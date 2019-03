Dos perros bailando un tango sorprende en Facebook. Este vídeo viral es uno de los más divertidos del momento, los animales a dos patas se mueven al ritmo de la música.

El baile de dos perros captados in fraganti está siendo uno de los vídeos virales del momento. Se trata de dos mascotas que parece que se mueven al son de la música como si fueran bailarines profesionales. Los vídeos de animales son uno de los más compartidos en Facebook y en la mayoría de las redes sociales. Los animales parecen sacados de una clase de baile lento, aunque en realidad están compartiendo una pequeña batalla por el espacio de que disponen. Las risas están aseguradas viendo a estos simpáticos animales moverse de una forma totalmente inesperada.

Facebook pone la música del baile de los perros

Golden Retriever sparks a fight between puppies Accidental tango. Publicada por 9GAG en Sábado, 9 de marzo de 2019

La escena podría ser una más de la vida de unas mascotas. Dos hermanos que se pelean bajo la atenta mirada de su madre. Los dos perros emprenden el control territorial haciendo algo inesperado, se ponen de pie para poder utilizar mucho mejor las patas delanteras. Parecen dos bailarines en medio de una canción lenta que se mueven al son de la música.

Lo que en realidad podría parecer una pelea, con la canción adecuada se convierte en un simpático vídeo que se ha hecho viral en Facebook. El dueño de estos dos perritos los inmortalizó para que millones de personas compartieran esta curiosa escena. Los animales nos sorprenden y en casos como éstos es imposible no deleitarse con su forma de moverse.

El baile de los perros está siendo imitado por muchos animales que intentan copiar a los primeros protagonistas de esta maravillosa hazaña. Este tango se ha convertido en famoso, seguro que no será el último que protagonizas estos hermanos, pero sí será el más popular de las redes sociales. El vídeo no tiene desperdicio, las risas están más que aseguradas, los perros no dejan de sorprendernos en cada nuevo paso que realizan a dos patas.