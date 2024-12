Los aviones tienen prohibido volar sobre estos lugares de España: la extraña razón

Hay una extraña razón por la que los aviones, tienen prohibido volar sobre determinados lugares de España. Desde tierra firme todo se ve diferente, vemos como el transporte aéreo ha aumentado cada vez más el volumen y las rutas que realizan. Hace unos años era impensable ver un cielo totalmente lleno de marcas blancas que son las que dejan a su paso unos aviones que realmente nos hacen preguntarnos cuál será el futuro de la aviación. Teniendo en cuenta el tipo de viajes que se realizan, pero, sobre todo, pensando en el futuro del planeta.

De la misma forma que los coches tienen como objetivo la contaminación cero, es decir, dejaremos a un lado, esos detalles que acabarán siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que serán los que marcarán una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante. El futuro de la aviación pasa por tener muy claro qué es lo que nos está esperando y cómo ha cambiado este sistema de transporte que se ha popularizado en estos últimos tiempos de forma casi generalizada.

Hay una extraña razón que se relaciona con las rutas de los aviones

Los aviones se han convertido en un medio de transporte cada vez más popular y no es casualidad. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a crear una serie de elementos que serán claves para todos.

En especial, debemos empezar a ver en este medio de transporte un elemento que influye en el clima, por lo que, determinados viajes, siempre será mejor hacer con alternativas que no emiten gases, como el tren. Un artículo de The Conversation señala que: «Como el dióxido de carbono que emitimos permanece en la atmósfera durante cientos de años, no importa mucho si lo liberamos a través del tubo de escape de nuestro coche a nivel del mar o desde un motor a reacción a varios kilómetros de altura. Un vuelo de Auckland a Wellington liberará al aire una cantidad de dióxido de carbono por pasajero similar a la que emitiría un coche en solitario. Si tomamos el tren, reduciremos siete veces nuestras emisiones de carbono. Sin embargo, cuando los aviones queman combustible para aviones, también emiten gases de corta duración, como óxidos de nitrógeno, que pueden reaccionar con otros gases en el aire al día siguiente de ser liberados. Cuando los óxidos de nitrógeno se liberan a gran altitud, pueden reaccionar con el oxígeno y generar más ozono en el aire, pero también pueden eliminar metano. Tanto el ozono como el metano son gases de efecto invernadero, por lo que esta cadena de reacciones químicas puede provocar efectos tanto de calentamiento como de enfriamiento. Lamentablemente, el resultado neto cuando se suman estos procesos es un mayor calentamiento. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, los aviones también pueden crear estelas de condensación: nubes de diminutos cristales de hielo. La ciencia no ha aclarado con claridad cómo influyen las estelas de condensación en el clima, pero algunos estudios sugieren que podrían tener un efecto tan significativo como el dióxido de carbono liberado durante un vuelo. También existe una considerable incertidumbre en cuanto a si los gases de escape de los aviones podrían afectar la formación de nubes: esto podría ser otra contribución significativa al calentamiento».

Los aviones tienen prohibido volar sobre estas zonas de España

La realidad es que en España tenemos algunas zonas que están libres del paso de los aviones. Por encima de ellos, no verán ninguna estela blanca que pueda generar contaminación alguna. Sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un elemento que se ha convertido en una novedad destacada, de la mano de una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estas próximas jornadas.

Sin duda alguna, tenemos por delante un futuro en el que los aviones tendrán una serie de elementos que serán los que marcarán ese cambio que tenemos por delante. Una situación que realmente puede acabar siendo la que marque un antes y un después en estos cambios que tenemos por delante.

Con los vuelos triplicándose en unas décadas, es importante saber en todo momento qué es lo que nos está esperando, especialmente en estos días que tenemos por delante y que nos servirán para saber qué lugares están prohibidos. Es la Organización de Aviación Civil la que marca las rutas que los aviones pueden o no seguir.

En este camino que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar ante un futuro quizás sin tantos aviones, hay que tener en cuenta que en España tienen prohibido volar sobre algunas zonas como la Academia General del Aire de Murcia o el Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila.