Atento a los cielos que llega un cometa recién descubierto. Septiembre recibe a Nishimura

El cielo nos reserva una sorpresa para el próximo mes de septiembre: el cometa Nishimura, un cuerpo celeste que fue descubierto recientemente por un astrónomo aficionado y que se acerca a la Tierra con una cola verdosa. ¿Qué sabemos sobre este visitante interestelar? ¿Cómo y cuándo podremos observarlo? Te lo contamos todo a continuación

El cometa Nishimura, designado oficialmente como C/2023 P1, fue detectado inicialmente el 11 de agosto por Hideo Nishimura en Japón. Utilizando únicamente una cámara digital, Nishimura captó la atención de astrónomos y entusiastas de la astrofotografía al identificar un cometa que ha despertado un gran interés debido a su posible origen interestelar.

Esto significa que el cometa Nishimura podría provenir de las regiones más lejanas del Sistema Solar, como la nube de Oort, una esfera de miles de millones de objetos helados que rodea nuestro sistema a una distancia de unos 50.000 años luz del Sol. El viaje desde este tipo de áreas tarda miles de años.

El cometa Nishimura se clasifica dentro de la categoría de cometas no periódicos, aquellos cuyos períodos orbitales superan los 200 años. Esto significa que su órbita se extiende considerablemente y no lo acerca al Sol de forma regular. En efecto, se considera que esta ocasión podría ser única para observarlo, dado que su aproximación al Sol podría fracturar su núcleo compuesto por rocas, partículas de polvo y gases congelados, fragmentándolo en el espacio.

En caso de que este escenario no se materialice, la trayectoria actual del cometa sugiere que emplearía su energía para escapar del sistema solar en dirección a la nube de Oort, desvaneciéndose en la vastedad del espacio profundo.

¿Por qué brilla y tiene cola?

La luminosidad y la presencia de una cola en el cometa Nishimura se deben a su composición, compuesta principalmente por hielo y partículas de polvo. A medida que el cometa se aproxima al Sol, recibe una mayor cantidad de radiación, lo que provoca la evaporación de sus componentes. Este proceso engendra una especie de envoltura alrededor del núcleo, denominada coma, que refleja la luz solar, haciendo que el cometa sea visible.

Además, la interacción con el viento solar y la radiación ejerce una fuerza que empuja una porción de la coma hacia atrás, dando origen a la característica cola del cometa.La cola del cometa Nishimura tiene un color verde debido a la presencia de iones de dióxido de carbono, que emiten luz verde al ser excitados por la luz solar. Este fenómeno también se observó en otros cometas famosos como el 21P/Giacobini–Zinner o el Hale-Bopp3.

¿Cómo y cuándo verlo?

