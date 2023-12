La aplaudida carta de un pianista a sus vecinos: «No hay nada más triste…»

La música es el lenguaje universal, pero no todos la aprecian de la misma manera. Eso es lo que le ha ocurrido a un pianista al que algunos de sus vecinos se han quejado del ruido que hace al tocar su instrumento por lo que antes las quejas decidió dar una respuesta de lo más sorprendente. Esta ha sido la aplaudida carta de un pianista a sus vecinos.

Un pianista, cuya melodía inadvertidamente ha acariciado los oídos de sus vecinos durante más de dos años, ha conmovido a la comunidad con una carta inesperada dirigida a aquellos que, sin quererlo, se convirtieron en oyentes involuntarios de sus notas. La carta, publicada en la cuenta de X (antes Twitter) @liosdevecinos, ha revelado un relato de disculpa, compromiso y una pizca de humor que ha llevado a que se haga viral y que todo el mundo esté aplaudiendo la respuesta de este simpático pianista.

«Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo», comienza la carta, desglosando la sorpresa del músico al descubrir que su música, lejos de permanecer confinada en su espacio, se había deslizado por las fisuras del edificio para deleitar (o perturbar) a sus vecinos. «Prometo que pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca. No hay nada más triste que no te escuchen. Eso me dijeron cuando alquilé el local, que no se oía», revela con un toque de melancolía.

La epifanía del pianista ocurrió cuando un vecino, movido por su paciencia agotada, se acercó al lugar donde resonaban las teclas del pianista para expresarle su desesperación. «Tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más», le advirtió. El músico, lejos de reaccionar con desdén o desinterés, decidió tomar cartas en el asunto y redactar una carta abierta para disculparse ante todos los residentes.

El pianista más considerado… pic.twitter.com/lkmbR8MVEi — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) December 8, 2023

En un gesto de consideración, el pianista anunció su decisión de abstenerse de utilizar el «bafle», el principal culpable del estruendo según el vecino molesto. Además, estableció horarios específicos para tocar el piano, comprometiéndose a no hacerlo después de las 21:00 horas y restringiendo sus sesiones los sábados, domingos y festivos hasta las 11:00, siempre y cuando no olvide la fecha, un despiste que confiesa que le sucede ocasionalmente.

Aunque se compromete a ser más cauteloso, el pianista aclara que durante el día debe continuar tocando debido a sus compromisos como concertista, requiriendo práctica continua para perfeccionar su arte. «Procuraré tener más cuidado y no duden en decirme si puedo hacer algo más, o cualquier otra cosa, siempre les atenderé con absoluta educación y empatía», asegura, buscando una solución amigable para la convivencia armoniosa.

El músico culmina su carta con una invitación abierta a sus vecinos, sugiriendo que si desean disfrutar mejor de la música, pueden acercarse y disfrutar de los asientos cómodos que ofrece su espacio. Y para poner la guinda al pastel, lanza un toque de humor al concluir: «Traigan cervezas», una invitación que seguramente suaviza cualquier resentimiento y fomente un ambiente más relajado entre vecinos.

La carta ha generado una ola de reacciones positivas en las redes sociales, con usuarios elogiando la sinceridad, humildad y amabilidad del pianista. «Cuantos problemas nos ahorraríamos si la gente tuviera este nivel de respeto, educación y empatía», expresó un usuario, reflejando el aprecio por la sensibilidad del músico ante las preocupaciones de sus vecinos.

Cuantos problemas nos ahorraríamos si la gente tuviera este nivel de respeto, educación y empatía. — XManiaco (@XManiaco) December 9, 2023

Este episodio demuestra que la comunicación abierta y respetuosa puede transformar situaciones potencialmente conflictivas en oportunidades para fortalecer los lazos comunitarios. La melodía que una vez fue motivo de molestia se ha convertido ahora en un puente de entendimiento, recordándonos que, incluso en medio del ruido, la armonía puede encontrar su camino.