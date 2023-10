Alucinante: esta es la forma de mandar mensajes de WhatsApp con número oculto

WhatsApp es sin duda, de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, pero también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no se puede enviar un mensaje a alguien sin revelar nuestro número de teléfono, lo que puede ser un problema si queremos mantener nuestra privacidad o hacer una broma. Sin embargo, existe una forma de mandar mensajes de WhatsApp con número oculto, y te la vamos a explicar a continuación.

La forma de mandar mensajes de WhatsApp con número oculto

Desde la propia app de WhatsApp es del todo imposible ocultar nuestro número. Es decir, podemos quitar la foto del perfil, pero si la persona que recibe el mensaje nos tiene en su agenda de contactos, sabrá que somos nosotros. Por ello, podemos recurrir a otra opción con la que intentar preservar al máximo el anonimato dentro de WhatsApp.

Las aplicaciones para ocultar la identidad en WhatsApp

Esto consiste en el uso de otras aplicaciones. Y una de las mejores es Hushed, que nos permite obtener un número virtual de cualquier país por un precio muy bajo. Esta aplicación nos servirá para crear una cuenta de WhatsApp con ese número, que podremos usar para enviar mensajes anónimos a quien queramos. Solo tenemos que descargar la aplicación Hushed, seleccionar el país y el número que queremos comprar, y verificarlo con un código que nos llegará por SMS.

Después, podremos acceder a nuestra cuenta de WhatsApp desde la propia aplicación Hushed y enviar mensajes a cualquier contacto o número que introduzcamos. Lo mejor de todo es que los destinatarios no sabrán quiénes somos, ya que solo verán el número virtual que hemos usado. Eso sí, hay que tener en cuenta que el número virtual solo funcionará mientras lo tengamos contratado con la aplicación Hushed, y que si alguien denuncia nuestro número por spam o por contenido inapropiado, WhatsApp podría bloquearlo o eliminarlo.

Otra alternativa es usar una plataforma de desarrollo llamada Twilio, que nos permite construir aplicaciones de comunicación en la nube y sistemas web. Las API de comunicaciones de Twilio nos permiten enviar mensajes de WhatsApp a través de un código que podemos ejecutar desde nuestro navegador o desde una aplicación propia. Para ello, tenemos que registrarnos en Twilio, obtener una clave API y un número de teléfono compatible con WhatsApp, y seguir los pasos que nos indica la documentación oficial.

Así, podremos enviar mensajes de WhatsApp a cualquier número usando el código proporcionado por Twilio, sin necesidad de tener una cuenta de WhatsApp ni agregar el contacto a nuestra agenda. Además, podremos personalizar el contenido y el formato de los mensajes, e incluso integrarlos con otras aplicaciones o servicios web.

Por último, también podemos usar una aplicación sencilla llamada Wassapeame, que aprovecha la API de WhatsApp para ayudarnos a comunicarnos con cualquier persona directamente, sin tener su número en la agenda.

Solo tenemos que descargar la aplicación Wassapeame, pegar el número de teléfono de la persona con quien queremos contactar y darle al botón. Se abrirá una ventana de chat en WhatsApp para que podamos escribirle a esa persona sin necesidad de agregarla a la agenda. Así, nos evitamos tener cientos de contactos en la agenda que luego no reconocemos porque solo hemos hablado de manera puntual. Además, al escribir bajo esta modalidad, no se mostrará nuestra foto de perfil, es decir, iremos en modo anónimo. Puedes descargar Wassapeame desde aquí.

Como ves, existen varias formas de mandar mensajes de WhatsApp con número oculto, ya sea para hacer una broma, para sorprender a alguien o para proteger nuestra identidad. Sin embargo, te recomendamos que uses estas opciones con responsabilidad y respeto. No las uses para molestar o para hacer daño a nadie, sino solo para divertirte o para comunicarte sin revelar tu identidad. Así, podrás disfrutar de esta alucinante forma de mandar mensajes de WhatsApp con número oculto.