Adiós a los restaurantes españoles: la novedad de la UE que lo cambia todo

Esta novedad que llega de la UE puede cambiarlo todo, le diremos adiós a este elemento que quedará fuera de los restaurantes españoles. Llega una nueva prohibición que puede poner en riesgo una forma de hacer algo tan esencial como tomar un café. Un básico que todos tomamos por la mañana, por lo que deberemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que serán fundamentales. Es momento de apostar por algunos nuevos retos que obligarán a los restaurantes a tomar medidas al respecto, siguiendo una tendencia que hace tiempo tenemos por delante.

La UE ha iniciado una cruzada contra los envases que pone en jaque a media España. Incidiendo directamente en el sector de los restaurantes que son los que deberán intentar adaptarse a un cambio que puede acabar con determinados elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Nos espera un destacado cambio que puede ser lo que nos haga reaccionar a tiempo. Tocará ver qué es lo que nos espera en estos días que tenemos por delante y cómo conseguiremos adaptarnos a algo que puede acabar siendo lo que cambie por completo la forma de tomarse un café.

Los restaurantes españoles se despiden de este elemento

A la hora de ir a un restaurante, hemos visto muchos cambios que han acabado siendo los que marcarán unas jornadas en las que todo puede ser posible. Por lo que, habrá llegado ese momento de asistir a un nuevo cambio. En este tiempo, además de los tapones de las botellas de plástico, algo a lo que nos estamos acostumbrando, llega una novedad que puede ser incluso más traumática.

Vimos como el aceite de oliva se debía servir debidamente etiquetado y en un envase. Además de la sal y de los elementos que ponemos en la mesa. Nada de sobres o de envases de un solo uso. Algo que hace unos años era habitual y nos ayudaba quizás a tener en la despensa estos envases que permitían dosificar las dosis.

Quizás vamos a poder obtener un nuevo reto, con recipientes que reciban el azúcar o la leche que añadimos al café y que quizás hasta ahora tomábamos de forma individual. A partir de una fecha que tenemos por delante, puede acabar cambiando para siempre esta manera de atender los cambios.

Esta es la novedad de la UE que lo cambia todo

Lo cambia todo, esta novedad de la UE que puede modificar para siempre la manera de tomarse un café. Los expertos no dudan en advertir de lo que llega. La web especializada Polskiobserwator: «A partir de mediados del próximo año, los restaurantes, hoteles y cafeterías de los países de la UE no podrán ofrecer a los clientes leche o azúcar en envases de un solo uso. Esto es parte del nuevo reglamento sobre envases y residuos de envases (PPWR), que tiene como objetivo reducir el uso de plástico, que se considera extremadamente perjudicial para el medio ambiente. La prohibición no se limita al azúcar y la leche para el café, también cubrirá otros productos en paquetes pequeños, como porciones de mermelada, mantequilla o salsas servidas en hoteles y restaurantes. Las regulaciones también prevén la eliminación de pequeñas botellas de champú y gel de ducha en las habitaciones del hotel, lo que ya despierta la insatisfacción entre los clientes».

Las opiniones de los clientes ya empiezan a dar lugar a determinados cambios: «Muchos europeos creen que las nuevas regulaciones no conducirán a una reducción real de la cantidad de residuos, sino que solo causarán dificultades logísticas. En lugar de porciones únicas de azúcar, los restaurantes tendrán que ofrecer envases más grandes, lo que puede llevar al desperdicio de productos. En el caso de la leche, la falta de pequeñas porciones puede significar que el producto se eche a perder más rápido, lo que obligará a las instalaciones a tirar grandes cantidades. Algunos hoteleros expresan su preocupación por la higiene: eliminar porciones individuales de mermelada o mantequilla significa que los huéspedes tendrán que usar contenedores compartidos. A muchos clientes les preocupa que estos cambios empeoren la comodidad y el nivel de higiene durante las comidas».

Siguiendo con la misma explicación: «Para muchos europeos, el café de la mañana es un ritual inherente, y pequeñas bolsitas de azúcar y crema eran una parte permanente de él. Las nuevas regulaciones significarán que los clientes tendrán que dosificar el azúcar de recipientes más grandes o usar leche vertida de una jarra, lo que puede ser oneroso, especialmente para las personas que valoran la comodidad e higiene de las porciones desechables».

Tocará esperar para ver qué es lo que nos estará esperando en estos cambios que tenemos por delante y que pueden ser los que nos afecten de lleno. Los restaurantes y también los clientes, no dudan en mostrar lo que les invita a pensar en esta medida.