Eduardo Inda pone el foco en los siguientes nombres propios del Partido Socialista cuyo horizonte puede oscurecerse. En su análisis en vídeo, el director de OKDIARIO señala que «las siguientes en caer en este macrocaso de corrupción que es el caso Pedro Sánchez, no el caso Santos Cerdán, no el caso Ábalos, no el caso Koldo García, serán la presidenta de mi tierra, de Navarra, María Chivite, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol»

Recuerda Inda que «María Chivite ha dicho y sigue diciendo que Santos Cerdán, el corrupto, el golfo Santos Cerdán, es su ‘amigo’, y sigue apelando a la presunción de inocencia, aunque en las cintas que hemos conocido se prueba inequívocamente que es un corrupto. No lo digo yo, no lo dice la UCO, lo dice el propio Santos Cerdán cuando habla repetidamente de mordidas, de comisiones ilegales».

«Además», expone Inda, «el número 2 del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzórriz, tenía trabajando en la empresa corrupta de Santos Cerdán, a la cual Chivite le dio un contrato de 67 millones de euros por la cara, a su mujer. Alzórriz sigue siendo diputado del Parlamento de Navarra, y María Chivite tampoco ha dimitido».

Similar es el caso de la líder de los socialistas baleares y ex presidenta autonómica, Francina Armengol: «Es una presunta corrupta, o se ha dejado corromper por acción u omisión en el caso de las mascarillas. Armengol compró mascarillas a la trama de Koldo García, Ábalos y compañía y, además, también dio un contrato a la empresa de Santos Cerdán, de 10,4 millones de euros concretamente», relata Inda.

En este escenario, tiene una pregunta para el presidente, y una sospecha sobre las posible respuesta: «A qué espera Pedro Sánchez para largarlas con dirección a su casita, o a la cárcel. A lo mejor no las larga por una sencilla razón, porque ya saben que Pedro Sánchez no es trigo limpio y a lo mejor tienen pruebas de ello».