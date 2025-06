Lo peor no ha pasado: el comunicado de Roberto Brasero que confirma que lo que nos espera no es bueno

Roberto Brasero lanza un comunicado y confirma que lo que nos espera no es bueno, algo que quizás nos sorprenderá, pero puede acabar siendo algo que quizás hasta la fecha no hubieras tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando, un giro radical que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por una serie de novedades que hasta el momento no tenías en consideración.

Desde el canal del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero nos explica que: «Tras una mañana despejada y calurosa irán creciendo a partir de mediodía las nubes de evolución que dejarán chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular. Serán menos probables en el suroeste, y más intensas en montañas del centro y norte, así como en interiores del tercio este y del extremo norte, donde podrían ser localmente fuertes. Eso no impedirá que las temperaturas mañana sean tan altas como las de hoy. Solo bajarán un poco en Huelva y en el norte de Galicia, y en cambio seguirán subiendo en el área cantábrica y cuadrante noroeste, así como en los litorales del Mediterráneo. Se espera superar los 34-36 grados en la mayor parte de la mitad sur y nordeste peninsular, así como en zonas de la meseta Norte y en puntos del extremo noroeste y del Cantábrico, sin descartarse en Baleares; rebasándose los 38-40 en depresiones del nordeste y en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica».

Siguiendo con la misma explicación: «Este sábado día 21, a las 4:42 minutos hora peninsular, será el solsticio de verano: el comienzo de la nueva estación. Y el tiempo del sábado seguirá siendo muy caluroso, salvo en el extremo norte. Por un lado, porque se nublará en el Cantábrico y ya no hará tanto sol como estos días, y por otro porque bajarán las temperaturas, de 6º a 8 grados menos en el Cantábrico y el interior de Galicia y de 2º a 4 menos en el resto de Galicia y el oeste de Castilla y León. En el resto de España pocos cambios para el primer día de verano, y eso significa que, aunque sea el primero, llegaremos a 36º en Valladolid, 37º en Granada, 38º en Madrid, 39º en Lleida, 40º en Zaragoza y en el Valle del Guadalquivir. El domingo atención porque se extenderán las tormentas por más zonas del interior peninsular y algunas serán más fuertes. En cuanto a las temperaturas se prevé que las máximas desciendan de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península, con algunos aumentos en regiones del extremo noroeste y en Baleares y pocos cambios en Canarias. Es decir, seguirá el calor. Y la semana que viene posiblemente también pero ya no tan intenso como el que tenemos ahora porque tanto el lunes como el martes se contempla una ligera bajada del termómetro».