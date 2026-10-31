Con 3 años empezó a reciclar; a los 5 ya tenía su propia empresa y con 13 años transformó el reciclaje en un negocio multimillonario

El origen del interés por las botellas y latas desechadas de Ryan Hickman, con tan solo tres años y medio, reside en una visita a un centro de reciclaje en California. Con ayuda familiar, sus actos fueron a más y contaron con el apoyo de sus vecinos. Antes de cumplir los trece, ya había enviado cerca de 1,6 millones de envases para reciclar.

Cómo empezó el joven a coleccionar botellas y latas

Su historia comenzó en 2012, cuando junto a su padre, Damion, entregó unas bolsas de envases a un centro de reciclaje. El hecho de separar envases y ganar dinero por ello despertó su atención. Poco tiempo después, el entonces niño se planteó distribuir bolsas a sus vecinos para que pudieran almacenar los residuos que normalmente tirarían a la basura.

La participación empezó a ganar popularidad con la ayuda de familiares, amigos y compañeros. El negocio salió adelante, con la ayuda de los padres, en base a la recolección colectiva. Los registros sitúan el inicio de la iniciativa a los tres años, si bien fue a los cinco cuando se formalizó.

Cómo era la recogida en su barrio

El trabajo consistía en recibir paquetes, recogerlos en distintas direcciones y clasificarlos antes de entregarlos. En 2017, cuando Hickman tenía 7 años, la operación ya se expandía por cinco barrios, además de otros municipios próximos. La familia jugaba un papel clave en el mantenimiento del oficio, que incluía estas actuaciones:

Coordinar con los residentes la conservación de botellas y latas.

Recepción de materiales entregados en su vivienda.

Buscar envases que cumpliesen el visto bueno de sus padres.

Separar los envases para su posterior reciclaje.

Llevar los materiales a un centro de recepción.

Ahorrar parte de los ingresos para grandes dispendios futuros, como la universidad.

Cómo se hizo millonario

El hito de haber reciclado 1,6 millones de latas y botellas, cuando tenía poco más de 12 años, fue compartido en una entrevista en abril de 2022. Aunque los ingresos y patrimonio neto no se corresponden de igual manera con la cantidad de envases reciclados. No hay evidencias, pues, de que haya generado más de 1,5 millones en efectivo ni de que el negocio tuviese dicho valor.

A pesar de ello, el joven ya contaba con más de 10.000 dólares ahorrados para la universidad a la edad de 7 años. En California, varios envases de bebidas brindan el derecho a los participantes a un reembolso total de su compra. En definitiva, la iniciativa se benefició tanto de un sistema de devolución establecido como del voluntariado de muchos ciudadanos.