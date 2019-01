Ya es posible tener Whatsapp con un número fijo

WhatsApp ha sido desde sus inicios una aplicación asociada a un número de teléfono móvil, pero ahora por fin se puede utilizar con un número de teléfono fijo. Se trata sin duda de una gran ventaja ya que te permite tener dos cuentas de WhatsApp con dos números diferentes.

Esto se puede lograr gracias a WhatsApp Business, la aplicación que la compañía ha sacado para las empresas y negocios. Esta versión para empresas se convertirá en muy poco tiempo en un referente para la comunicación con clientes.

Usar Whatsapp con un número fijo

De momento, la aplicación de WhatsApp Business está disponible únicamente para dispositivos Android, y funcionará tanto en móviles como en tablets. Ve a Google Play y descárgala fácilmente. Podrás utilizar esta aplicación tanto si eres una empresa como un particular, no hay que tener ni aportar nada especial para descargarla.

Una vez que la instalas y entras en la aplicación por primera vez, deberás introducir el número de teléfono que quieres asociar, y en este caso puede ser un número fijo. No importa si es el teléfono de tu casa o de tu negocio, funcionará en ambos casos ya que no se hacen ese tipo de comprobaciones.

Cuando introduces el número de teléfono fijo, como no puedes recibir SMS, debes esperar que la aplicación compruebe si lo has recibido y, cuando vea que no, te aparecerá la opción de solicitar una llamada para recibir el código de activación. El sistema te llamará a ese número de teléfono fijo y luego simplemente deberás introducir el código.

Es muy importante que tengas en cuenta que el nombre de usuario que te pongas en WhatsApp Business no se puede cambiar posteriormente, por lo que elige a conciencia para no verte obligado después a un nombre que realmente no es el que quieres.

Hay que decir que es perfectamente compatible tener WhatsApp y WhatsApp Business instaladas al mismo tiempo, por lo que puedes llevar en una el teléfono fijo y en la otra el móvil.