¿Cuáles son los frutos rojos?

Los frutos rojos son sabrosos y además ayudan a que tengamos una salud de hierro.

Los frutos rojos también son conocidos como frutas el bosque y se aprecian por su buen sabor, siendo alimentos ricos en antioxidantes, lo que nos protege frente a la oxidación que se produce en las células y del riesgo que padecer las patologías que afectan al corazón. Está demostrado de forma científica que el consumo regular nos protege los vasos sanguíneos y el sistema neurológico. Vamos a saber más:

Arándanos rojos

De los frutos rojos que existen, los arándanos son unas bayas de pequeño tamaño, destacando por ser una gran fuente de antioxidantes. Son beneficiosos para luchar contra los radicales libres en nuestro organismo, que por lo general son los culpables de muchas enfermedades de corazón o de variados tipos de cáncer.

Fresas

Es el fruto rojo de mayor popularidad y una de las opciones más ricas para consumir fruta. Cuenta con mucha vitamina C y es de gran riqueza en minerales, por lo que se le atribuyen grandes propiedades a la hora de combatir la anemia, combatiendo enfermedades relacionadas con el tránsito intestinal.

Frambuesas

Se les aprecia mucho por su alto contenido en vitamina B y C, fibra y flavonoides. Por todo esto se indican para la mejora del metabolismo y favorecer el tránsito intestinal, previniendo el envejecimiento de las células y protegiendo la salud del sistema circulatorio por sus propiedades antioxidantes.

Moras rojas

Origen asiático, donde las moras son también un fruto rojo, con grandes beneficios para nuestro organismo. Un alimento magnífico para los que tienen el colesterol alto y que se reduzca el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares.

Cerezas

Este es otro de los frutos rojos más conocidos, siendo de los más adecuados cuando se quieren incorporar a la dieta por su bajo aporte en calorías. Entre las propiedades más poderosas, podemos ver que son depurativas, lo que favorece que eliminan las sustancias tóxicas de nuestro organismo y se reducen los niveles de ácido úrico. De la misma forma ayudan a que se mantenga un sistema inmunitario fuerte por el contenido en beta-caroteno.

Esperamos que después de todos estos frutos rojos que has visto, tengas un mayor conocimiento de lo que estos frutos pueden hacer por nuestra salud y además tienen la ventaja de ser bastante sabrosos, por lo que tanto solos como en repostería suelen ser bastante utilizados. Así que en este caso, no vas a poder decir que no te gustan, pues algunos como las fresas, cerezas o arándanos son de lo más sabrosos.