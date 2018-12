¿Quién inventó el carrito de la compra?

El carrito de la compra es un invento que en su día revolucionó el mercado. Una idea brillante que merece la pena recordar.

El inventor carrito compra fue un empresario que tenía un gran sentido práctico. Antiguamente comprar los víveres era un pasatiempo que solía ser propio de la gente adinerada. Los clientes los solicitaban vía telefónica y la tienda los encargaba sin cargo alguno. Nadie por ejemplo, tenía que ir a comprar sandías.

Una idea de lo más brillante

En los años 20 del pasado siglo, Sylvan Goldman, un magnate del comercio en Oklahoma, resultó ser el pionero de lo que comenzaría a llamarse “autoservicio”. Un sistema de venta donde el cliente lo que hace es tomar lo que necesita y lo paga cuando sale.

Lo que ocurría es que en una canasta no cabían muchas cosas. El propio Goldman contaría tiempo después sobre esto: “Si encontrábamos el modo de darle al cliente dos canastas para poner sus compras, dejándole libre una mano, venderíamos mucho más”.

En 1936, una noche tuvo una revelación y “Mientras trabajaba en su oficina se fijó en dos sillas plegables”, relató Terry P. Wilson en The Cart That Changed the World (“El carrito que cambió al mundo”), la biografía de Goldman que fue publicada en 1978.

Se preguntó a él mismo “Y si apilara las sillas”,”Y si a cada una le pusiera encima una canasta”, ” y si a cada le pusiese encima una canasta”, “y si tuvieran ruedas”. De esta forma terminó naciendo el moderno carrito de supermercado.

Goldman lo que hizo fue publicar anuncios en los periódicos locales y una chica atractiva se ponía junto a la puerta de su establecimiento cara a promocionar este nuevo artefacto. Como vio que solo interesaba a gente de avanzada edad, lo que hizo fue contratar a actores para que empujaran carritos por los pasillos.

Cuando empezaron a proliferar los supermercados, Goldman y la Folding Basket Carrier Company de Goldman estaban a la última. En 1940 inventó el carrito con un asiento para niño. 7 años después saldría al mercado el Nest Kart, donde la parte trasera abatible conseguía ahorrar espacio a las tiendas. Cinco años más tarde crearía la versión para niños, el Nest kart Junior.

A la empresa de Goldman hoy la conocemos como Unarco, pero el invento permaneció y floreció. Actualmente hay minicarritos, carritos con etiquetas que emiten ondas de radio y otros que son similares a camionetas e incluso han aparecido empresas para prevenir su robo.

La innovación mayor se atribuye a otro nativo de Oklahoma. En 1995, Mark Mumma concibió el primer icono de carrito de supermercado para la compra online y que permitió que se fundara la empresa RealCart. Hoy podemos ver el icono en un sitio centran en el comercio electrónico mundial.