¡Feliz Halloween 2018! 15 frases para felicitar el 31 de octubre

¿Estás listo para enfrentar la noche más terrorífica del año? Hoy 31 de octubre se celebra Halloween 2018; una fiesta para disfrazarse, darse atracones de dulces y películas de terror, hacer bromas pesadas y también porqué no, para felicitar a todos tus amigos con algunas de las mejores frases para felicitar la noche de los muertos.

De este modo, si no tienes inspiración y no encuentras la frase o cita correcta, estas son algunas de las mejores frases para felicitar Halloween. Frases aterradoras pero también divertidas, para tener siempre algo original que decir.

“Halloween despierta a los muertos, incluso a los más ocultos. En casa, ¿te sientes seguro? Mira debajo de la cama y duerme para siempre”.

“Halloween, 31 de octubre a las 00:00. En unos minutos, voy a llamar a la puerta. Ábreme, no me preguntes quién soy. Dame un dulce, incluso dos, o una muñeca de trapo. Dame algo y no querré nada de ti “.

“Ahora es en la noche el momento de las brujas, cuando los cementerios bostezan y el infierno mismo respira el contagio en este mundo“. (William Shakespeare)

“Un gato negro en la calle, la desgracia se triplicará: es la mágica noche de Halloween. Espero que el gato nunca lo sepa, o no dormirás esta noche “.

“¿Quién está caminando desde la distancia con la basura? ¿Una bruja, un enano o un asesino?”.

“¡Un fantasma aterrador debajo de un árbol frondoso, una bruja negra y fea canta, ríe y tiembla por todas partes!”.

“¡Siente el miedo que da miedo! Un suspiro repentino, gritos de terror, sonidos misteriosos a tu alrededor, una voz que susurra y congela tu corazón: ¿contra el miedo que sientes?”.

“Despiertan los zombies y vampiros en la noche de terror: en la calle, cuida tu billetera, cuello y corazón”.

“… y serás el primero, como será el destino, en bailar con ella el baile de la Muerte! La extraña Muerte, la Muerte Normal, la Muerte que viene a calmar todo mal. Reina de la muerte sin cetro y corona, muerte! La muerte en persona! “. (Dylan Dog)

“Escuché que para Halloween darás una fiesta en honor a las brujas … ¿tenemos que traerte un presente? Saludos“.

“Hoy estoy feliz por ti: finalmente puedes ser tú mismo … ¡anima a los monstruos!”.

“¡Feliz halloween! Hay que decir que de todas las brujas eres la mejor”.

“¡Feliz halloween! Recomiendo: no pierdas mucho tiempo en la máscara … ¡solo ajusta el cabello y listo!”.

“Un momento … me estoy preparando. No todos tienen la suerte de estar siempre listos como tú. Feliz halloween“.

“Es Halloween y es el momento adecuado para sacar todos nuestros esqueletos del armario.”

“Si quieres aterrorizar a alguien en Halloween, llámalo y dile: “Tengo que hablar contigo”.

“Pero mira, que Halloween ha terminado, ¡por fin puedes quitarte la máscara”.