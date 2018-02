El juego de cartas Uno tendrá secuela. ¡Y se llamará Dos!

¿Quién no ha jugado a Uno alguna vez en su vida en una reunión familiar o de amigos? El juego de cartas es uno de los más conocidos en el mundo entero, y está a punto de recibir una especie de ‘hermano mayor’. Porque Mattel ha anunciado el lanzamiento de Dos, la secuela del juego de cartas que tratará de darle una nueva vida a Uno.

From #UNO to DOS! ✌️ Introducing your new favorite card game! Hitting shelves this March at @Target‼️#UNOxDOS pic.twitter.com/mIgsrzFsHs

— UNO (@realUNOgame) 13 de febrero de 2018