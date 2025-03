Palo de Bruselas a la DGT: lo que va a pasar con el carnet de conducir en España

El debate sobre la renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años en España, y desde que la DGT (Dirección General de Tráfico) hizo algunas declaraciones sobre este asunto, la polémica ha ido en aumento. Las propuestas sobre una posible reducción de la vigencia del carnet o la implementación de limitaciones específicas a ciertos conductores mayores de 65 años han dado lugar a opiniones divididas. Algunos expertos defienden que estos cambios podrían mejorar la seguridad vial, mientras que otros lo consideran una medida innecesaria e incluso discriminatoria.

Los conductores mayores de 65 años siempre han sido objeto de debate cuando se trata de la renovación del carnet de conducir. A medida que las personas envejecen, sus capacidades físicas y cognitivas pueden cambiar, lo que puede afectar su seguridad al volante. Esto ha llevado a la DGT a sugerir la necesidad de realizar revisiones más estrictas a medida que los conductores envejecen, especialmente con respecto a los exámenes psicotécnicos. De hecho, algunas declaraciones previas de la subdirectora de Formación, María José Aparicio, hablaban de la posibilidad de reducir la vigencia actual del carnet de conducir, que es de cinco años, para los conductores mayores.

Restricciones para conductores mayores de 65 años

Hace unos años, María José Aparicio, planteó que las personas mayores de 65 años, en lugar de renovar el carnet cada cinco años, lo hicieran cada dos o tres años, con el objetivo de garantizar que los conductores estuvieran en condiciones físicas y cognitivas adecuadas para conducir de forma segura.

La cuestión se volvió aún más polémica cuando el director general de la DGT, Pere Navarro, sugirió que los conductores mayores de 65 años podrían enfrentar limitaciones adicionales en su carnet de conducir, como la prohibición de conducir de noche o alejarse más de ciertos kilómetros de su domicilio. Aunque estas propuestas no se implementaron, sí abrieron la puerta a un debate más amplio sobre las limitaciones que deberían aplicarse a los conductores mayores.

Ahora, la Unión Europea, en particular Bruselas, defiende que el periodo de renovación debe mantenerse en cinco años para todas las personas a partir de los 65. De acuerdo con esta normativa europea, no se contemplan limitaciones en cuanto a las horas de conducción o la distancia que un conductor puede recorrer, pero sí se proponen exámenes médicos más rigurosos para garantizar que los conductores mayores mantengan un estado físico adecuado para conducir.

El psicotécnico y las limitaciones actuales

Uno de los aspectos más controvertidos de las propuestas de renovación del carnet para los mayores de 65 años es el examen psicotécnico. Actualmente, todos los conductores, independientemente de su edad, deben pasar un examen psicotécnico para renovar su carnet. Sin embargo, muchos cuestionan la efectividad de estos exámenes.

A menudo se dice que el examen es demasiado superficial y no aborda cuestiones más profundas que podrían afectar la seguridad al volante de los conductores mayores. Por ejemplo, el médico que firma el examen psicotécnico no tiene acceso al historial médico completo del aspirante ni a la medicación que esté tomando. Esto puede dar lugar a situaciones en las que los conductores no revelan patologías graves, lo que podría poner en riesgo su seguridad y la de los demás.

El psicotécnico, aunque es obligatorio, no siempre refleja con precisión la capacidad de un conductor para conducir un vehículo de manera segura. Las personas mayores pueden padecer enfermedades o condiciones físicas que afecten su habilidad para conducir, como problemas de visión, audición o movilidad.

Sin embargo, el examen psicotécnico actual no siempre detecta estos problemas, ya que se limita a pruebas visuales y psicológicas relativamente básicas. Es por ello que algunos expertos en seguridad vial consideran que el examen debería ser más completo, incluyendo no sólo pruebas de visión, sino también exámenes cardiovasculares y pruebas relacionadas con otras posibles patologías.

En este sentido, Bruselas también ha instado a que se realicen revisiones más exhaustivas de la salud de los conductores mayores, pero sin establecer limitaciones a la conducción basadas únicamente en la edad. Según la normativa europea, las revisiones médicas deben incluir pruebas de la vista, audición y una evaluación general del estado físico de la persona. Sin embargo, se han mostrado reticentes a imponer restricciones como la prohibición de conducir por la noche o de viajar a largas distancias, como había propuesto la DGT en España.

En conclusión, el debate sobre la renovación del carnet de conducir para mayores de 65 años revela un conflicto entre la seguridad vial y los derechos de los conductores. Aunque la DGT busca mejorar la seguridad, muchos perciben las propuestas de limitaciones por edad como discriminatorias, y defienden que la capacidad de conducción debe evaluarse individualmente. La solución parece residir en un sistema de renovaciones personalizadas y revisiones médicas más exhaustivas, respetando las condiciones físicas de cada conductor sin imponer restricciones arbitrarias.