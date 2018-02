En España y en otros países como Francia, Austria o Bélgica el 14 de febrero se celebra San Valentín, el día de los enamorados. Pero esta fecha no es universal. Por si no lo sabías, no en todos los países se celebra el amor el 14 de febrero y San Valentín no es el santo protagonista de estas fiestas. Descubre cómo celebran San Valentín en otros países del mundo.

Países en los que San Valentín se celebra de forma similar a España

Enviar flores, una caja de bombones o hacer un pequeño regalo son algunas de las cosas más típicas del día de San Valentín. Una tradición que también está vigente en otros países del mundo, aunque con algunas particularidades. En Cuba, por ejemplo, algunos centros instalan buzones para depositar cartas en las que se expresan muestras de afecto a otras personas, ya sean amigos o personas a las que quieres de forma especial. Y mientras que tradicionalmente es el hombre el encargado de cortejar a la mujer, en Corea del Sur el 14 de febrero sucede al revés: es el día en el que ellas deben llevar la iniciativa.

Países con tradiciones diferentes a España por San Valentín

Como ya te hemos dicho, el día del amor no es siempre el 14 de febrero. En Egipto, por ejemplo, es el 4 de noviembre y en Brasil el 12 de junio para evitar coincidir con el Carnaval. En Bolivia cada 21 de junio se celebra el Día del amor y el inicio de la primavera. En Colombia la fecha escogida para el Día de amor y amistad es el tercer sábado de septiembre, algo que se festeja con un juego similar a nuestro amigo invisible.

En Eslovenia el amor no tiene a San Valentín como santo principal, sino a San Jorge, que es el protagonista de la celebración que tiene lugar todos los 12 de marzo. Aunque el país más sorprendente es Finlandia, donde el 14 de febrero está mal visto mostrar tu amor en público porque es un día para celebrar la amistad (Ystävänpäivä).