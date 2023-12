El turrón es uno de los alimentos típicos de esta época del año que no puede faltar en ninguna casa. Por lo que es importante conocer bien esta tradición que llega a todas las mesas y que cada vez tenemos disponible durante más meses al año. El dulce por excelencia, una parte de nuestra gastronomía más auténtica es la que marcará la diferencia en estos días. El turrón es toda una obra maestra de nuestra cocina que tiene una serie de peculiaridades que quizás no conocías. Estos son los datos sobre el turrón que quizás no sabías.

Datos sobre el turrón que no conocías

Tiene su propia Denominación de Origen, aunque parezca que es algo reservado solo a determinados productos, este dulce dispone de dos denominaciones que seguro que conocemos. La cara y la cruz de estos turrones, el de Alicante y de Jijona con D.O. y uno de los básicos estas Navidades.

El origen del turrón es árabe. Aunque quizás conociendo esos ingredientes principales, los frutos secos y el azúcar ya nos lo habríamos imaginado. Desde el siglo XI que se consume, con el país bajo la influencia de esta cultura que instauró su gastronomía propia. Se le conocía como turum y es una versión idéntica a la actual.

Cada vez incluye más variedades, si hace unos años alucinábamos con el turrón de coco o de yema tostada, ahora empresa como Turrones Vicens se dedican en cuerpo y alma a hacernos explorar sabores. Desde mojito hasta alga nori o té matcha, solo aptos para los más atrevidos.

Dicen que el turrón de yema de huevo nació por accidente mezclando el mazapán con yemas que habían sobrado de un merengue. Es un invento de una pastelería catalana.

Es un postre de la realeza, los primeros registros de este dulce en Navidad lo encontramos en la corte de Carlos V. Otro Carlos, en esta ocasión III, se convirtió en protector de los turrones, al permitir su venta en la calle antes y durante la Navidad.

En el siglo XVI se encuentra la primera receta de turrón escrita en el libro de cocina, «Manual de Mujeres”. Por lo que representa la primera vez en la que ha aparecido este dulce en estado puro.

El turrón de Alicante no llevaba azúcar, por lo que era más barato y podía llegar a casi todas las casas, algo que alegraba las Navidades y que permitía probar un producto que hace unas décadas era muy barato.

No sólo Alicante o Jijona son productores de turrones, hay fábricas que están situadas en otras regiones que también se han ganado a pulso la fama de crear los mejores turrones de España. En Soria, Aragón o Cataluña se hacen buenos turrones.

Casa Mira se financió con la venta de turrones de su propietario, hoy en día es un lugar de Madrid, de visita obligada para los amantes del turrón.

Un kilo de turrón de Casa Mira puede salir por unos 46 euros, el de Jijona está hecho con producto local por lo que además de disfrutar de uno de los mejores turrones, ayudamos a nuestros agricultores.

Kiko Moya se atrevió con el turrón salado, con sus dos estrellas Michelin no creo un dulce, sino un snack delicioso.

‘Turrón e la cocina’ es uno de los libros que desde 2010 ilustra a los amantes del turrón y un buen regalo para comidillas.

Hay una ginebra de turrón obra del chef y barman Santi Gómez que debemos probar, tiene le nombre del dulce árabe Turum.

El turrón de chicle fue un gran fracaso de 2014, nos demuestra que no todo vale en el arte de crear turrones.

La popularidad del turrón llegó cuando empezó a ser barato a base de incluir ingredientes low cost. En lugar de almendras hay turrones que llevan cacahuetes o incluso aceite de palma, algo que debemos vigilar. Merece la pena pagar un poco más.