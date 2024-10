1 de cada 5 españoles sufre este extraño problema: así puedes comprobar si te afecta

Este extraño problema puede acabar siendo un elemento que nos golpeará de lleno, quizás sin esperarlo. Estamos expuestos a una gran variedad de problemas de salud, sin apenas saberlo. En esencia nos enfrentamos a una serie de cambios que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos hacen replantearnos una serie de detalles que hasta el momento no habíamos ni tenido en cuenta. Tocará visualizar qué es lo que nos está esperando de la mano de determinados detalles que serán fundamentales.

Así puedes comprobar si te afecta esta enfermedad o dolencia que está muy presente en nuestro país. Las probabilidades de sufrirlo son muchas y van ganando terreno a medida que vamos descubriendo una forma de ver el mundo con otros ojos. De la mano de unos profesionales del sector que han acabado siendo los que marquen un antes y un después, una opción que puede convertirse en una de las más adecuadas en estos días que nos están esperando. Revisar nuestra salud es algo que debemos hacer para que todo encaje a las mil maravillas, de tal forma que descubramos quizás este tipo de dolencia.

Puedes comprobar si te afecta

Vivimos con tantas prisas que pocas veces paramos para analizar realmente qué es lo que tenemos por delante. Llega el momento de empezar a plantearse una serie de elementos que nos acabarán acompañando, de una forma o de otra, el centro de todo, deberíamos ser nosotros mismos.

Con lo cual, deberemos empezar a visualizar una situación cambiante que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado, pero puede ser una dura realidad. El tiempo pasa y puede acabar dándonos una razón de peso para visualizar en nuestro interior una serie de elementos que de otra manera sería imposible que viéramos.

Los datos son demoledores y nos dicen que 1 de cada 5 españoles sufre de este extraño problema que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno, quizás sin saberlo. Los expertos en salud son los que nos acabarán dando una serie de detalles que hay que tener en cuenta y en cierta manera acabarán siendo los que nos acompañen en estos momentos.

Toma nota del extraño problema que puedes tener sin saberlo y que puedes comprobar fácilmente si te afecta con un pequeño gesto que será el que te haga descubrir que algo le está pasando a tu cuerpo.

Este extraño problema lo sufren 1 de cada 5 españoles

Expertos en salud como MGC mutua nos explican claramente qué problema de lo más extraño y que quizás hasta ahora no habías ni visto jamás, sufren 1 de cada 5 españoles. Siguiendo el blog de esta mutua descubrimos que: «La tripofobia se define como el miedo o aversión hacia patrones visuales específicos, que involucran agujeros o protuberancias. A pesar de tener conocimiento de su existencia y de que cada vez más personas reporten su malestar, todavía no se ha incluido en los manuales de diagnóstico, como el DSM. Este malestar viene de la visualización de imágenes que contienen estos patrones, de ahí que su descubrimiento viniera a partir del uso de los teléfonos móviles. Sin embargo, no hay unanimidad con respecto al tipo de patrón que produce la fobia, sino que varía de una persona a otra. Lo habitual es que presenten pequeños agujeros; por ejemplo, formas similares a un panal de abejas o una esponja de mar. Según las estadísticas, alrededor del 17% de las personas presentarían tripofobia en mayor o menor medida. Afecta más a las mujeres y a aquellas personas que ya padecen alguna patología, como ansiedad, depresión o trastorno obsesivo compulsivo».

Siguiendo con la misma explicación: «Las causas exactas de la tripofobia aún no están completamente claras, ya que los estudios al respecto son todavía hoy bastante limitados. Es probable que vayan en la misma línea del resto de fobias, en las que la presencia de aquello que les produce miedo implica que podría aparecer un peligro real para la persona de forma repentina. En algunos casos, se puede llegar a hacer una asociación directa con la muerte. Otras causas que se contemplan son la semejanza de estos patrones con animales venenosos, como las serpientes, que también son causantes de fobias. O el hecho de que el cerebro necesita más oxígeno y energía para procesar patrones de este tipo. Por lo tanto, podrían aparecer sentimientos de angustia. En cuanto a los síntomas de la tripofobia, los más habituales son sudoración, taquicardia, náuseas, sensación de pánico, temblores y, en casos extremos, desmayos. Es importante destacar que la tripofobia no está limitada a un grupo demográfico específico y que puede afectar a personas de todas las edades». Quizás hayamos descubierto una dolencia psicológica que en el peor de los casos requerirá que un experto nos preste su ayuda.