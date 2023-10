La tercera temporada de WAH ya se ha estrenado en Madrid después de dos años de rotundo éxito. El show es prácticamente indescriptible. Música, actuación, baile, comida, discoteca… una mezcla 360º para disfrutar de una experiencia increíble e innovadora. El espectáculo es impactante y los espectadores se emocionarán a través de la música y disfrutarán de su original propuesta gastronómica.

WAH se ha consolidado como una de las grandes apuestas de ocio de IFEMA MADRID LIVE. Con dos años en cártel a sus espaldas se ha convertido en un referente de show y espectáculo en la capital. Al más puro estilo Las Vegas y Broadway, en este espacio ubicado en el recinto ferial de IFEMA, gastronomía y música se dan la mano en un formato disruptivo, innovador y original con una puesta en escena inigualable para emocionar y hacer vibrar a un público, de todas las edades, con ganas de disfrutar de una propuesta de ocio sorprendente.

Nada más llegar te metes de lleno en la historia, en un refugio donde la emoción y la sorpresa es continua. Es difícil explicar con palabras lo que es WAH pero podemos decir que es una experiencia de unas cinco horas de duración dividida en tres actos cuyo hilo conductor es la pasión por la música y donde el público es partícipe y protagonista absoluto.

WAH Madrid lo constituye un elenco excepcional de más de 40 artistas y profesionales que han trabajado para eventos tan potentes como los Oscar, Eurovisión, el West End Londinense, Broadway y para artistas como Sting o ACDC. Sobre el escenario envolvente y futurista de WAH, voces como la de Lorena Gómez , Tete Novoa o Rafa Blas, entre otros, de interpretan una selección de los mejores temas musicales de la historia: desde Lady Gaga hasta Puccini pasando por Guns & Roses, Paco de Lucía o Guetta.

En un backstage totalmente teatralizado, el diseñador Jordi Dalmau da rienda suelta a la imaginación para crear un transgresor y emblemático vestuario lleno de fuerza y en evolución constante que en esta nueva temporada se actualiza, al igual que las impactantes caracterizaciones que actúan en el área de maquillaje y peluquería, a cargo de Elvira García. Pura magia.

Los tres actos

El primer acto es una experiencia gastronómica , viajera y divertida en un espectacular Street Food Market, mientras se disfruta de actuaciones en vivo para calentar motores. Platos trotamundos con sabores de Asia, con una oferta variada en sushi, gyozas o maki rolls. De las Américas, vienen los tacos, los tequeños, los totopos o las deliciosas hamburguesas. Los ibéricos y el buen queso abandonan la propuesta nacional. En el espacio gastronómico de 2.000 m2, también hay opciones para paladares más saludables., algunas propuestas veganas y otras más golosas a cargo del gran pastelero, Ricardo Vélez. Para todos aquellos que les apetezca degustar WAH en un formato más exclusivo existe El Cielo, un espacio para saborear un menú degustación o bien optar por una selección de platos a la carta en formato gourmet. La carta líquida cuenta con interesantes propuestas de vinos y espumosos, cervezas, refrescos y cócteles.

El segundo acto, transcurre en el WAH Theatre . Un impactante y emocionante show, con los mejores temas y géneros de la historia, interpretados por un espectacular elenco artístico y con una impactante puesta en escena para, sin duda, perdurar en la memoria. Durante el espectáculo todas las mesas VIP disponen de un servicio a la carta, tanto de comida como de bebidas, además de atención personalizada para disfrutar del espectáculo a lo grande.

Para todos aquellos que se quedan con ganas de más, el tercer acto es una gran fiesta, un aftershow épico. Una propuesta loca y divertida, para quienes quieren seguir disfrutando de la noche con más actuaciones en directo, Dj y buena música y algunos de los mejores cócteles que ofrece la capital.

Sinopsis de WAH Madrid

«Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto suceda».

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia. rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo, firmado por la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS y liderado por su Co-Fundador y Director Creativo, Depáramo. WAH Madrid no es solo un espectáculo musical, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de WAH.

PROHIBIERON LA MÚSICA… Y LO CONVERTIMOS EN EL SHOW MÁS ESPECTACULAR DEL MUNDO