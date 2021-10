Los rebeldes rockeros de los Rolling Stones se han convertido en las nuevas víctimas de la cultura de la cancelación. La banda británica se rinde ante sus críticos y decide eliminar de su gira por Estados Unidos su icónica canción ‘Brown Sugar’. La letra habla de la esclavitud y la piel fina de algunos hoy en día ha hecho que desaparezca de su repertorio.

En vez de defender su letra y no rendirse ante los ‘ofendiditos’, los Rolling reconocen que han claudicado: «Trato de entender por qué las mujeres ven un problema en la letra. ¿No se han dado cuenta de que esta canción tiene que ver con los horrores de la esclavitud? Están tratando de taparlo y por ahora no quiero tener problemas», confesó el guitarrista Keith Richards al diario Los Angeles Times.

Una sumisión reconocida por los propios rockeros que está siendo objeto de críticas voraces por sus propios fans. Y es que, el propio Richards llega a asegurar que la banda espera «poder resucitar al bebé en su gloria en algún momento». Defienden la canción, dicen que su letra no es racista ni polémica, pero deciden eliminarla para no ser criticados.

La canción fue publicada en 1971 y habla de la esclavitud, en concreto de esclavos siendo golpeados y de de relaciones sexuales con jóvenes esclavas. La banda sostiene que precisamente quiere denunciar los horrores de la esclavitud, pero ha sido tildada de «racista» por los críticos. Un escritor dijo en el New York Magazine que es una canción «grosera, sexista y sorprendentemente ofensiva con las mujeres negras».

Los Rolling Stones siempre han sido un icono de rebeldía e irreverencia pero la corrección política ha podido con ellos. Mick Jagger ha recordado que han «tocado ‘Brown Sugar’ cada noche desde 1970» pero que la van a sacar para «ver cómo va». Eso sí, avisa: «A lo mejor la volvemos a tocar».

Ya en el año 1995 Jagger confesó a la revista Rolling Stone que seguramente que a día de hoy no escribiría esta canción: «Probablemente me autocensuraría. Pensaría, ‘oh dios, no puedo, tengo que parar’. Dios sabe lo que quería decir en esta canción. ¡Es tal batiburrillo! Todo tipo de cosas de una vez».

Los Stones han reanudado su gira ‘No Filter’ en septiembre tras una larga pausa por la pandemia de coronavirus. En noviembre de 2021 realizarán una serie de conciertos, entre otros lugares en Los Ángeles, Las Vegas y Detroit. EEUU ha sido el inicio del movimiento del Black Lives Matters y parece que los Rolling no quieren crear polémica.

La letra de la canción

Barco de esclavos de Gold Coast con destino a campos de algodón

Gold Coast slave ship bound for cotton fields

Vendido en el mercado de Nueva Orleans

Sold in the market down in New Orleans

El esclavista de Skydog sabe que lo está haciendo bien

Skydog slaver knows he’s doin’ all right

Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche

Hear him whip the women just around midnight

Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien?

Brown Sugar, how come you taste so good

Azúcar morena, como debería hacerlo una niña

Brown Sugar, just like a young girl should

Los tambores suenan fríos, la sangre inglesa se calienta

Drums beatin’ cold, English blood runs hot

Señora de la casa preguntándose cuando va a parar

Lady of the house wonderin’ when it’s gonna stop

El chico de la casa sabe que lo está haciendo bien

House boy knows that he’s doin’ all right

Deberías haberlo escuchado alrededor de la medianoche

You should have heard him just around midnight

Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien?

Brown Sugar, how come you taste so good?

Azúcar morena, como debería hacerlo una niña

Brown Sugar, just like a young girl should

Brown Sugar, ¿cómo es que bailas tan bien?

Brown Sugar, how come you dance so good?

Azúcar moreno, como debería hacerlo una chica negra

Brown Sugar, just like a black girl should

Apuesto a que tu mamá era la reina de las carpas

I bet your mama was a tent show queen

Y todos sus novios eran dulces 16

And all her boyfriends were sweet 16

No soy un chico de la escuela pero sé lo que me gusta

I’m no school boy but I know what I like

Deberías haberlos escuchado alrededor de la medianoche

You should have heard them just around midnight

Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien?

Brown Sugar, how come you taste so good

Azúcar morena, como debería hacerlo una niña

Brown Sugar, just like a young girl should

Dije, sí, sí, sí, ¡wooo!

I said, yeah, yeah, yeah, wooo!

Como es que, como es que bailas tan bien

How come you, how come you dance so good

¡Sí, sí, sí, wooo!

Yeah, yeah, yeah, wooo!

Al igual que una, al igual que una chica negra debería

Just like a, just like a black girl should

¡Sí, sí, sí, wooo!

Yeah, yeah, yeah, wooo!