El ‘trap’ inundará el Wizink con la llegada de Dellafuente, Maikel Delacalle y Bad Bunny

Aunque sus orígenes se remontan a la década de los 90, lo cierto es que la palabra trap resuena mucho más fuerte desde hace un par de años. Lo que parecía una moda pasajera se ha convertido en una cadena de circuitos y festivales, como el que se celebra este sábado en el Wizink Center de Madrid. A Fuego Festival celebra su primera edición con tres de las mayores estrellas de trap del momento: Bad Bunny, Dellafuente, Maikel Delacalle y Cruz Cafuné.

Este estilo de música ‘prenderá’ el polideportivo de la capital con la llegada de los artistas más top de la escena musical trap, latino y urban nacional e internacional.

La joya de la corona de este festival es el referente mundial de trap, Bad Bunny. El puertorriqueño de 23 años puede decir que seis de sus temas están dentro del top 50 de los éxitos más escuchados de España: Mayores (con Becky G.), Sensualidad (con Prince Royce y J. Balvin), El Baño (con Enrique Iglesias) o Krippy Kush (junto a Nicki Minaj) son sólo algunos ejemplos.

En su currículum también puede presumir de compartir acordes con artistas internacionales como Cardi B, Camila Cabello, Travis Scott o Drake, con quien ha grabado su próximo tema. Ahora, llega a España tras haber colgado el cartel de sold out en Arena Monterrey (México), en American Airlines Arena (Miami), The Forum (Los Ángeles).

Dellafuente, con sabor a flamenco

Al ‘conejo malo’ le acompaña el artista granadino Dellafuente conocido por poner un toque de flamenco a sus canciones de trap. Su última canción, Me pelea, cuenta con más de 57.000 visualizaciones en una semana. El cantante, que no define su música como trap, ha compartido escena con C. Tangana (otro de los hombres del momento) y uno de los temás más conocidos es Guerrera.

Los artistas españoles copan el cartel de A Fuego Festival. Maikel Delacalle y Cruz Cafuné llegan representando a las Islas Canarias. El tinerfeño Delacalle, nacido en San Isidro, plasma en sus canciones sus vivencias y sentimientos, acercándose a ritmos latinos. Condiciones, Ganas y Or Nah son algunos de los temas más conocidos. “Convierte grandes éxitos del momento en versiones personales“, dice en su descripción de Youtube.

Cruz Cafuné también llega de Tenerife con temas como Mi casa o Amén. Rapear va en sus genes y este sábado lo demostrará en el escenario madrileño.