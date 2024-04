SON Estrella Galicia celebra 15 años de pasión por la música y la cerveza

Este 2024, SON Estrella Galicia celebra quince años de pasión por la música y la cerveza. Quince años impulsando el talento, la vanguardia y la diversidad musical en todo el mundo, consolidándose como el proyecto musical cervecero con más historia de nuestro país.

Ahora, la iniciativa presenta una temporada en la que dará un paso adelante definitivo, reafirmando sus valores fundacionales, su apuesta por el talento diverso y su espíritu de emigrante sonoro, poniendo el impacto positivo en el centro del proyecto. SON Estrella Galicia recorrerá las tendencias más estimulantes del panorama a través de conciertos, festivales y microfestivales, experiencias con artistas en salas de ensayo o diferentes activaciones alrededor de la cultura de cerveza y la fusión musical. En total, está previsto que se organicen más de 150 actividades con artistas nacionales e internacionales que tendrán lugar dentro y fuera de nuestras fronteras.

Salas de toda la geografía nacional serán un año más testigo de uno de los ciclos de conciertos más desafiantes de la escena. Su agenda, en constante evolución, confirma que mezclará nombres consolidados con aquellos por descubrir con una máxima común: el talento. De esta forma, encontramos un nutrido line up conformado principalmente por artistas internacionales como The Divine Comedy, Mavis Staples, Angélica García, Hotline TNT, Calexico, Paul Collins, Robert Forster, Steph Strings, Eli Paperboy Reed, Bass Drum of Death, Nada Surf, Jordan Rakei, Dan Croll, The House of Love, Nubiyan Twist, Shabazz Palaces, Diamond Dogs, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Water from Your Eyes, OWEN, Jeff Rosenstock, Cordovas, Jungle by Night o Maro.

Junto a todos ellos y ellas, algunos de los exponentes nacionales más interesantes de la actualidad como son Queralt Lahoz, Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, Dani Llamas, Club del Río, La Perra Blanco o la sonada vuelta de Standstill. Las entradas para todos estos conciertos ya están a la venta en su web y, muy pronto, se irán anunciando nuevas fechas y artistas.

Por otro lado, SON Estrella Galicia se alía un año más con aquellos festivales que demuestran que otra forma de hacer las cosas es posible como son Canela Party, Mostra Festival, WOS Festival x SON Estrella Galicia, Wakana Reunion, Relevo, Rebanada o Sinsal SON Estrella Galicia. Festivales de pequeño formato, con programaciones alternativas y una apuesta por la experiencia. Como máxima expresión del amor del proyecto por los eventos únicos que proponen un modelo diferenciador está su festival propio, SON Estrella Galicia Posidonia, que anuncia ahora que se celebrará del 4 al 6 de octubre en la paradisíaca isla balear de Formentera. Bajo el nombre de Capítulo Ocho Cero: Raíces, el evento vuelve a sus orígenes contando con formatos más disruptivos en esta octava edición.

Soundhood SON Estrella Galicia: microfestivales que agitarán los barrios

Dentro de las citas festivaleras llega otra de las grandes novedades de la temporada: Soundhood SON Estrella Galicia. Se trata de un nuevo formato de microfestival que arranca este año en Madrid, A Coruña, Barcelona, Londres y Berlín para inundar las ciudades de actividades musicales y extramusicales. En estos eventos se mezclarán conciertos en salas, acciones en tiendas de discos y de instrumentos, nuevas propuestas gastronómicas, talleres de upcycling, recogidas de plásticos en playas y actividades deportivas en un mismo barrio reivindicando la apuesta por lo local y el apoyo a las comunidades culturales.

En Madrid tendrá lugar en el mes de septiembre y en Barcelona y A Coruña en octubre. En el caso de Londres, habrá una primera experiencia los días 13 y 14 de junio en Paper Dress Vintage y Two Palms para seguir creando comunidad en Hackney, uno de los barrios más en auge de la capital inglesa. Muy pronto se anunciarán las fechas concretas del resto, así como la programación completa que abordará diferentes salas y espacios y que en los próximos años se extenderá a nuevas ciudades.

Soundcheck by Gallery Sessions: el directo llevado a su lugar de origen

Otra de las nuevas iniciativas de SON Estrella Galicia es la creación de Soundcheck by Gallery Sessions, un innovador formato inspirado en un ensayo real de una banda donde, a partir de una mirada diferente, auténtica y honesta, se descubrirá el origen del directo de artistas emblemáticos. La experiencia tendrá una doble vertiente: física y digital. El público podrá asistir a estas grabaciones y disfrutar posteriormente de la pieza audiovisual que relatará todo lo sucedido. El primer capítulo de Soundcheck by Gallery Sessions verá la luz próximamente y estará protagonizado por Depresión Sonora en el primer ensayo de la gira con la que viajarán de Vallecas al Coachella.

Por otro lado, en su afán disruptivo, SON Estrella Galicia planteará otras mezclas de lenguajes entre música y cerveza en ¿A qué suena tu cerveza?. Tras las colaboraciones realizadas con los conocidos divulgadores y músicos Alvinsch o ShaunTrack, que han participado anteriormente para componer canciones inspiradas en una cerveza o incluso han creado su propia cerveza a partir de una canción, este año Estepario Siberiano y Samurai Guitarist se sumarán al grupo de creadores de contenido que continúan explorando para redefinir los límites entre música y cerveza.

Internacionalización: a la conquista de otros territorios

El carácter internacional de la programación de SON Estrella Galicia también se ve reflejado en la constante expansión a nuevos territorios del proyecto. Así, la actividad de los últimos años en salas de ciudades como Londres –Paper Dress Vintage–, Oporto –M.Ou.Co.– o Nueva York –Baby´s All Right–, donde han actuado artistas como Kae Tempest, Dream Wife, Belako, Deadletter o Melenas, entre otros muchos, contará este año con nuevos espacios en Brighton (UK) –The Prince Albert, espacio clave de la escena independiente de la ciudad–, Berlín (Alemania) –Black Wedding Bar– y Londres (UK) –Two Palms–.