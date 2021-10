La película ‘Last Film Show’, del director indio Pan Nalin, se alza con la Espiga de Oro, y ‘Seis días corrientes’, de la española Neus Ballús, con la Espiga de Plata, además del Premio del Público en la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

«Es un honor increíble que no esperaba para nada, es una alegría formar parte de esta historia», ha apuntado Pan Nalin en rueda de prensa, quien ha destacado el «éxito» de su película entre el público español. «Es una lucha hacer películas que tengan importancia y sustancia y, en el caso de ‘Last Film Show’, fue muy difícil encontrar financiación», ha reconocido.

Nalin quería contar una historia local, y nunca pensó que «alcanzaría esta repercusión internacional». De hecho, la película continuará su recorrido por otros diez festivales tras ganar en Seminci, un festival con el que su película entronca a través del «homenaje a los grandes cineastas» de la historia: «Es una fiesta del cine».

Por su parte, Neus Ballús ha afirmado que su filme invita a pensar en la convivencia: «En cómo, desde puntos de vista y realidades distintas, podemos ser capaces de entendernos». «Todo, con gente y situaciones reales y, a poder ser, con humor», ha añadido, tras recibir un galardón que le ha dejado «sin palabras».

Mientras, ‘La Mif’ se lleva el premio ‘José Salcedo’ al mejor montaje, además de una mención especial del jurado internacional, y su realizador, Fred Baillif, el de mejor director. «Ha sido una sorpresa», ha reconocido Baillif en rueda de prensa, donde ha incidido en que, como hombre, siente que «es el momento de hacer películas feministas», por lo que ha pedido «un poquito menos de testosterona» y ha animado a hacer este tipo de cine.

En cuanto a los premios de interpretación, el de mejor actriz ha recaído en la kosovar Ylka Gashi, protagonista de ‘Hive’ (La colmena), dirigida por Blerta Basholli; y el de mejor actor, en el ruso Yuriy Borisov, de ‘Compartment N. 6’, firmada por Juho Kuosmanen.

Gashi, que ha agradecido la hospitalidad de Valladolid, ha recordado que llevó diez años hacer esta película y que la historia de ‘Hive’, aunque específica de Kosovo, puede trasladarse a una mirada universal: «Interpretar este papel ha sido el honor de mi vida, ya era hora de ver a las muejres fuertes retratadas en la gran pantalla, a las que son capaces de tomar las riendas de su propio destino».

La pareja conformada por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, artífices de ‘Ballad of a White Cow’, han logrado el galardón ‘Pilar Miró’ al mejor nuevo director; Akiko Ashizawa, el de mejor fotografía por su trabajo en ‘Venegeance Is Mine, All Others Pay Cash’, dirigida por Edwind, y Paul Schrader se ha llevado el ‘Miguel Delibes’ al mejor guion por ‘The Card Counter’, la cual también dirige.

Por su parte, ‘The Worst Person in the World’, del noruego Joachim Trier, se ha alzado con el premio Fipresci de la crítica internacional, el premio de la juventud y el de los Blogos de Oro. El gran premiado en la categoría de cortometrajes de Sección Oficial ha sido ‘Affairs Of the Art’, de Joanna Quinn, que no solo ha gando la Espiga de Oro, sino también el galardón al mejor corto europeo.

En esta sección, la Espiga de Plata ha ido a parar a manos de los argentinos Ramino Sonzini y Ezequiel Salinas, que firman ‘Mi última aventura’.

Punto de encuentro

El mejor largometraje de Punto de Encuentro lo ha logrado ‘La Traviata, My Brothers and I’, de Yohan Manca, un filme también premiado por el público de esta sección, en la que ‘My Brothers Dream Awake’, de Claudia Huaiquimilla, ha recibido una mención especial del jurado.

Los cortometrajes galardonados en este apartado han sido ‘Las Infantas’, de Andrea H. Catalá, premio ‘La Noche del Corto Español’, y ‘The Criminals’, de Serhat Karaaslan, mejor cortometraje extranjero.

Una mención especial han recibido, además, por parte del jurado, ‘Stories Keep me Awake at Night’, de Jérémy van der Haegen, e ‘Intentando’, cortometraje que firma Juan Manuel Montilla ‘El Langui’.

Punto de Encuentro cuenta también con un Premio de la Juventud, que se ha llevado ‘Hvor kragerne vender’ (Persona non grata), de Lisa Jespersen. Además, se ha concedido una mención especial a ‘The Dorm’ (La habitación), de Roman Vasyanov.

Tiempo de historia

El jurado de la sección Tiempo de Historia ha otorgado su primer premio ‘ex aequo’ a ‘My Chilhood, My Country – 20 Years in Afganistan’, de Phil Grabsky y Shoaib Sharifi, y ‘Writing with Fire’, de Sushmit Ghosh y Rintu Thomas. Además, este último ha recibido, también ‘ex aequo’, el nuevo premio Fundos, que reconoce la mejor obra social transmitida a través de las películas y que ha compartido con ‘Hive’ (La colmena), de Sección Oficial.

Como un «gran honor» ha recibido Phil Grabsky el reconocimiento a su documental en Seminci y ha aprovechado para elogiar el impulso a la distribución en los festivales, porque «no tiene sentido hacer una película que nadie ve». «Estamos viviendo momenos complejos y me alegro de que algo que ha ocurrido en una zona de la India haya calado tanto», ha agradecido Rintu Thomas, codirectora de ‘Writing with fire’.

El segundo premio ha recaído en Corsini interpreta a Blomberg y Maciel, de Mariano Llinás, quien ha agradecido, «aunque no suene elegante, un premio que de dinero a los cineastas» y ha animado al festival a continuar con esta «loable práctica».

Mientras, el título de mejor cortometraje se lo ha llevado ‘When We Were Bullies’, con una mención especial del jurado a ‘La gàbia’, de Adán Aliaga.

El Premio del Público en Tiempo de Historia ha recaído en la película mexicana ‘Luchadoras’, de Paola Calvo y Patrick Jasim, con pleno en las votaciones: 5 sobre 5.

‘El vent que ens mou’ ha resultado vencedor en DOC. España y su director, Pere Puigbert, ha confesado sentirse «muy contento de que haya conectado con las personas que lo han visto».

El vallisoletano Alberto Velasco, ha conseguido, con ‘El rey de las flores’, el premio de Castilla y León en Corto, cuyo jurado ha otorgado también una mención especial a ‘Marinera de luces’, de Pablo Quijano.

Velasco, «emocionado», por un premio que «no esperaba ganar ni de lejos» ha recordado que durante toda su carrera ha «intentado dignificar a los parias» y quienes piden «permiso para existir en igualdad de condiciones» pero ya se le «agotan las opciones que no incluyen dinamita». «Tengo muchas ganas de matar», ha incidido, sobre un corto que supone su particular «puñetazo en la mesa». Además, ha aprovechado su intervención para reivindicar a los creadores de Castilla y León que reconocen las «dinámicas» de sus habitantes y que, en muchas ocasiones, se ven «lapidados por Madrid».

Espiga verde y arcoiris

El jurado de la Espiga Verde de la 66 Seminci ha concedido el galardón a ‘Animal’, de Cyril Dion, además se hacer una mención especial a ‘Wu Qu Lai Chu’ (Lo siento mucho), de Zhao Liang.

«En mis películas intento entontrar la mejor forma de contar una historia, no solo para advertir a la población, sino también para conmoverles», ha reconocido el ganador de la Espiga Verde.

Por su parte, los integrantes del Jurado de la Espiga Arcoíris, se la han otorgado a ‘Sedimentos’, de Adrián Silvestre, programado en Castilla y León en Largo y cuyo productor, Javier Pérez Santana, ha animado a que «mucha gente vea y conozca a sus seis fantásticas protagonistas» y ha apuntado que «si el cine sirve para visbilizar otras realidades, con este premio se multiplican».