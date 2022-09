La gran reinvención: un futuro no apto para pusilánimes

Parece un libro más de autoayuda pero cuando conoces al mexicano Armando Regil Velasco al final te das cuenta de que será algo diferente. “No es suficiente cambiar unas cuantas políticas o abordar los problemas a corto plazo, necesitamos ir mucho más lejos”, dice Armando de paso por Madrid mientras promociona su último libro, Re-invéntate. Regil llegó a esa conclusión tras varios años combatiendo las ideas tóxicas que llevaron a su país y al mío a la ruina más absoluta. Y porque compartimos la misma trinchera en el pasado, los dos sabemos que los libros sagrados del liberalismo no son suficientes cuando el sectarismo, el odio y la intransigencia han convertido a los ciudadanos en una masa embrutecida y aborregada.

No se trata de saberse el catecismo praxeológico como quien recita el Corán sino de abrir la mente a desafíos para los que incluso nadie está preparado. Pensar diferente pero defendiendo las ideas de siempre, porque siguen siendo más válidas que nunca siendo conscientes de que no triunfarán si pensamos que todo acaba con la conquista de las urnas, con ocupar la Moncloa o la Plaza de la Constitución. Primero hay que ganarse la fe y el espíritu, porque sin alma, sin grandeza, esa aventura es un fracaso asegurado. Buscamos élites que construyan un futuro sin miedos ni agendas 2030 como el que construyeron con sus propias manos nuestros abuelos, que plantaron árboles no para salvar el planeta de un apocalipsis que no existe sino para que su sombra resguarde a las generaciones futuras.

Por eso Regil entiende que necesitamos ir más lejos. Es urgente crear nuevas élites desde abajo, aunque suene a oxímoron. Es urgente llegar a los jóvenes antes que sus mentes sean secuestradas por profesores universitarios a sueldo de sátrapas venezolanos. Es urgente bajarse al barro y mancharse las manos antes de que nos lleve la corriente. Como cuando Armando y su familia se bajaron del crucero Costa Concordia apenas 11 horas antes de que éste encallara frente a la isla Giglio, en las costas de Italia. El peor de los desastres nos puede estar aguardando en el próximo puerto. Por esa soberbia de creernos inmunes al virus socialista, países antaño mucho más prósperos que España cayeron en el más profundo de los abismos. Para evitar esa catástrofe hay que estar preparados.

De ahí que Armando Regil sea fundador de i2Co: School of Transformative Leadership, una escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación para jóvenes que confieso que no llego a comprender del todo pero cuya música me resulta atractiva e interesante. Un santuario para jóvenes ambiciosos e inquietos (los cursis dirían «disruptivos») que no deseen acabar su vida detrás de una ventanilla del Estado. Armando recoge el testigo de su admirada Carolina Romero de Bolívar, mujer incansable que en 1982, tras la nacionalización de la banca, eligió no quedarse callada ni permanecer indiferente. En lugar de indignarse, fundó el Instituto Cultural Ludwig von Mises AC para forjar un México libre. “Fue un faro que guió a varias generaciones por el sendero de la libertad y la prosperidad”, afirma Regil. La mejor prueba de que para vencer primero hay que creérselo.

Si compras Re-invéntate, sólo un consejo: sáltate el prólogo. Lo demás es una experiencia intelectual que valdrá la pena.