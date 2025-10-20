ELLASH reivindica el rol de la mujer en la cultura a través de un concierto solidario en Abrera

La Sala Municipal de Abrera acogió el pasado sábado 18 la primera edición de ELLASH, el concierto solidario organizado por la Fundación Sesé y el Ayuntamiento de Abrera destinado a visibilizar el talento femenino y reivindicar el papel de la mujer en la cultura.

Bajo el lema “La igualdad también se canta” los asistentes pudieron disfrutar de una combinación de música y diálogo, además de solidaridad, puesto que los 2000€ recaudados, gracias al público y entidades colaboradoras, se destinarán la Asociación Española contra el Cáncer para proyectos de apoyo, investigación y acompañamiento de personas afectadas por esta enfermedad.

Reivindicación con música con nombre de mujer

El concierto contó con las actuaciones de María Rodés y María Parrado, que, acompañadas por artistas locales como Laura León, Nerea Sánchez, y tras la apertura del Cor de Gospel d’Abrera, llenaron la sala de emoción, ritmo, alegría y fuerza. El cierre, con todas las artistas unidas sobre el escenario, simbolizó la fuerza colectiva de las mujeres que alzan la voz por la igualdad.

El evento también contó con un espacio dedicado a la reivindicación explícita de la igualdad de género en la industria musical, en la que solo el 22 % de los artistas populares son mujeres y menos del 3 % participan en la producción musical. Para ello, se celebró un coloquio moderado por la comunicadora Blanca Moreno, en el que participaron Ana Belén Manrique Gracia, directora ejecutiva de Fundación Sesé; la regidora de Igualdad y Feminismos, Giulia Mirto; y las artistas invitadas. En este encuentro se abordaron temas como la igualdad de género en la industria musical y el papel transformador de la cultura, así como la importancia de seguir abriendo espacios para las mujeres en la música.

Durante el debate, los ponentes demostraron que la cultura puede ser una herramienta poderosa para impulsar la igualdad y la solidaridad, llegando a la conclusión con un mensaje unánime: “la igualdad también se canta, se toca y se vive sobre el escenario”. En este sentido, Jesús Naharro, alcalde de Abrera, subrayó que “eventos como ELLASH reflejan el compromiso de nuestro municipio con la cultura, la igualdad y las causas solidarias”. Por su parte, Ana Sesé, presidenta de Fundación Sesé destacó que “La música tiene el poder de abrir caminos y cambiar mentalidades. Esta noche lo hemos visto y sentido”.

Además de los participantes, Ellash consiguió a reunir a múltiples autoridades del tejido cultural y social del municipio, incluyendo a Eva Menor, consejera del Departamento de Igualdad y Feminismo en el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer.