Malas noticias para la música. El magistral pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim ha anunciado este martes que padece una «grave enfermedad neurológica», lo que motivará su retirada de parte de sus actividades en los próximos meses.

«Con una mezcla de orgullo y tristeza anuncio hoy que me alejo de algunas de mis actividades del espectáculo, especialmente de los compromisos de dirección, durante los próximos meses», escribió en sus redes sociales.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG

— Daniel Barenboim (@DBarenboim) October 4, 2022