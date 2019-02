La 91ª ceremonia de entrega de los premios Oscar 2019, concedidos por la Academia del Cine de Hollywood, ha terminado tras cuatro horas de reconocimientos a la industria del cine y momentos gloriosos que se recordarán durante todo el año.

A pesar de que este año los Oscars han estado muy reñidos, finalmente solo podía haber un ganador por cada categoría. Estos son todos los ganadores de los Oscars 2019:

Mejor película

Black Panther

Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

Roma

Ha nacido una estrella

El vicio del poder

Mejor director

Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (El vicio del poder)

Yorgos Lanthimos (La favorita)

Mejor actriz

Yalitza Aparicio (Roma)

Lady Gaga (Ha nacido una estrella)

Glenn Close (La buena esposa)

Olivia Colman (La favorita)

Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?)

Mejor actor

Christian Bale (El vicio del poder)

Bradley Cooper (Ha nacido una estrella)

Willem Dafoe (Van Gogh, a las puertas de la eternidad)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Mejor actriz secundaria

Amy Adams (El vicio del poder)

Emma Stone (La Favorita)

Marina de Tavira (Roma)

Rachel Weisz (La favorita)

Regina King (El blues de Beale Street)

Mejor actor secundario

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (¿Podrás perdonarme algún día?)

Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan)

Sam Elliott (Ha nacido una estrella)

Sam Rockwell (El vicio del poder)

Mejor película de lengua no inglesa

Capernaum (Líbano)

Roma (México)

Cold War (Polonia)

Never look Away (Alemania)

Un asunto de familia (Japón)

Mejor Guión Original

La favorita

Roma

Green Book

El vicio del poder

El reverendo

Mejor Guión Adaptado

La balada de Buster Scruggs

Infiltrado en el KKKlan

¿Podrás perdonarme algún día?

El blues de Beale Street

Ha nacido una estrella

Mejor Película documental

Free Solo

Hale County this Morning, this Evening

Minding the Gap

Of fathers and sons

RBG

Mejor Corto Documental

Black Sheep

End Game

Lifeboat

At Night At The Garden

Period. End Of Sentence

Mejor Montaje

Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

El vicio del poder

Mejor Dirección de Fotografía

Cold War

La Favorita

Never Look Away

Roma

Ha nacido una estrella

Mejor Banda Sonora Original

Black Panther

Infiltrado en el KKKlan

Isla de perros

El regreso de Mary Poppins

El blues de Beale Street

Mejor canción original

Black Panther (All the stars)

RGB (I’ll fight)

El regreso de Mary Poppins (The place where lost things go)

Ha nacido una estrella (Shallow)

La balada de Buster Scruggs (When a cowboy trades his spurs for wings)

Mejor Diseño de Producción

Black Panther

La Favorita

First Man (El primer hombre)

El regreso de Mary Poppins

Roma

Mejor Diseño de vestuario

La balada de Buster Scruggs

Black panther

El regreso de Mary Popping

La Favorita

María, reina de Escocia

Mejor Maquillaje y peluquería

Border

María, reina de Escocia

El vicio del poder

Mejor Mezcla de Sonido

Black Panther

Roma

Bohemian Rhapsody

First Man (El primer hombre)

Ha nacido una estrella

Mejor Edición de Sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man (El primer hombre)

Roma

Un lugar tranquilo

Mejores Efectos Especiales

Vengadores: Infinity War

Christopher Robin

First Man (El primer hombre)

Ready Player One

Han Solo: Una historia de Star Wars

Mejor Película de Animación

Los Increíbles 2

Isla de perros

Mirai, mi hermana pequeña

Ralph rompe Internet

Spider-Man un nuevo universo

Mejor Corto de Ficción

Madre (Rodrigo Sorogoyen)

Skin

Marguerite

Detainment

Fauve

Mejor Corto de Animación

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends