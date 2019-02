Rodrigo Sorogoyen espera traer un Oscar a España con su cortometraje ‘Madre’

'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, es la cinta que más 'cabezones' se ha llevado en la 33 edición de la Gala de los Goya, con un total de siete, incluido el de Mejor Director que, además, está nominado a los Oscar con su corto 'Madre'.

“Para los Oscar empezaré a prepararme mañana con muchas ganas, ilusión y a aprender de ese mundo, que no tengo ni idea de cómo es y tengo muchas ganas de vivir esa aventura y traérnoslo para acá”, ha dicho al término de la ceremonia y ya de madrugada en un encuentro con periodistas.

Además, ha adelantado que el largo basado en este corto ya está rodado, “toca montarlo” y se estrenará en 2019. Respecto a la triunfadora de la noche, que sin embargo no se ha alzado con el Goya a Mejor Película, Sorogoyen ha asegurado que ha vivido con “muchos nervios y “siete alegrías inmensas” la ceremonia de los Goya.

“El resumen final es inmejorable. Estoy muy contento”, ha recalcado para asegurar que ha habido galardones que le hacían mucha ilusión por el trabajo personal de los que lo han llevado en la película.

Sobre el Goya a Mejor Actor Protagonista con el que se ha alzado Antonio de la Torre por su interpretación en ‘El reino’, que narra la corrupción política, ha señalado la curiosidad de que la cinta estuviese 13 veces nominada al igual que De la Torre, que se lo ha acabo llevando. “Estoy muy contento por él”, ha dicho.

Pero la favorita de Sorogoyen en esta edición era ‘Entre dos aguas’ de Isaki Lacuesta, que considera que no ha perdido porque ha estado nominada, algo que, por ejemplo no le ocurrió a Luis Rosales. “Eso sí que me parece un crimen”, ha recalcado.

Sobre la Mejor Película de esta edición, ‘Campeones’, de Javier Fesser, ha revelado que le había comentado que sería su cinta la que se llevaría el cabezón. En todo caso, ha asegurado que esta edición ha cumplido con sus expectativas. “Siete goyas son muchísimos y tengo ganas de acabar aquí y que todos vayamos a celebrar”, ha concluido.