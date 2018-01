‘El instante más oscuro’: Gary Oldman resucita a un Churchill sin camuflaje

Lejos de los ojos de un lunático Sirius Black en la saga de Harry Potter, del ansia de sangre de Drácula o del Perfecto Asesino, encontramos a un Gary Oldman que parece haber engullido a Winston Churchill en El instante más oscuro, producida por Universal

El actor, conocido por su faceta camaleónica y su papel de villano perenne, ha resucitado al que fue nombrado primer ministro de Reino Unido cuando saltaron las alarmas de batalla. La Segunda Guerra Mundial cogía peso y los bandos estaban cada vez más definidos ante la amenaza de la Alemania nazi: el hundimiento de Europa Occidental era algo inminente. Y entonces, llegó él.

Joe Wright, el director de la película, ha querido acercar a la audiencia una versión sin camuflaje que ha conquistado a la crítica. El Churchill que encarna Oldman muestra el lado más oscuro del líder británico: las decisiones más difíciles de su carrera política, la defensa del Reino Unido, un rey escéptico y su propio partido conspirando en su contra. Pese a los obstáculos, hace un recorrido por su camino como guía de esta nación.

“Nos quedan largos meses de ducha y de dolor. Defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas, en los aeródromos, en los campos y en las calles. Vamos a luchar en las colinas. No nos rendiremos jamás porque sin victoria no hay supervivencia”, recita en Oldman que no deja ni rastro de su persona para convertirse en el tigre Churchill, quien defendió contra viento y marea la invasión alemana.

Una lucha que tuvo muy de cerca otros soldados en la sombra: las mujeres de su vida.

Triunfadora de los Globos de Oro

El papel de Churchill le valió a Gray Oldman el Globo de oro al Mejor Actor Dramático, acompañado en el reparto por Kristin Scott Thomas, Lilly Jamen, Stephan Dillane, Ronald Pickup y Ben Mendelsohn.

La próxima cita del cine tendrá lugar en los Premios BAFTA que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA por sus siglas en inglés): la 71ª edición se celebra el próximo 18 de febrero. El film es candidata al galardón en nueve categorías diferentes.