‘¡Aparece Dragón!’: el libro que todo fan de Dragon Ball debería leer

El fenómeno Dragon Ball parece no tener fin. Pese a que sus orígenes datan ya desde hace casi 40 años, a día de hoy sigue siendo habitual encontrar multitud de productos de merchandising en las diferentes tiendas, ver estrenos de películas o seguir viendo en las librerías viejos y nuevos tomos del manga creado por Akira Toriyama. Es precisamente en las librerías donde nos encontramos (a partir de este 21 de septiembre) una de las últimas novedades relacionadas con la franquicia.

En las estanterías aterriza la obra ‘¡Aparece Dragón!’, un libro publicado por Dolmen Editorial y que reúne más de 100 curiosidades e historias de Dragon Ball que harán las delicias de los muchísimos seguidores que tiene la tan conocida serie protagonizada por Goku.

‘¡Aparece Dragón!’ hace un recorrido por toda la historia de Dragon Ball desde los orígenes del manga hasta los capítulos más recientes del anime pasando por videojuegos, películas y diferentes adaptaciones para descubrir los secretos mejor guardados de un producto capaz de marcar a diferentes generaciones.

Además, la obra es capaz de recopilar historias reales que demuestran cómo la ficción y las aventuras de Goku, Vegeta o Krilin han sido capaces de saltar de las páginas del cómic y las pantallas de televisión a la vida cotidiana de la gente alrededor de todo el mundo.

Después de una larga y profunda investigación, el autor de ‘¡Aparece Dragón!’, Javier Iglesias, nos cuenta los años que tiene el popular maestro Muten Roshi, quién es el personaje favorito de Akira Toriyama o el desconocido origen de algunos de los personajes más icónicos de la serie como es el caso de Trunks.

Más allá del trabajo de investigación, el autor utiliza un lenguaje cercano y simpático, que se acerca al estilo tan característico que Toriyama le dio a su obra desde el principio y que le ha permitido seguir viva con el paso del tiempo.

«He intentado darle al libro un toque informal y divertido, siguiendo la idea original de Toriyama, pero siempre apoyado en aquellas anécdotas que como fan de Dragon Ball a mi me llamaban más la atención», asegura Javier Iglesias, que espera que los fans puedan disfrutar tanto como lo ha hecho él durante todo el proceso de creación de la obra. «El libro va dirigido a todos aquellos seguidores que no somos capaces de no emocionarnos cuando escuchamos el conocido ‘Luz, Fuego, Destrucción’ o que en algún momento de nuestra vida hemos intentado lanzar un ‘Kame Hame Ha’», añade entre risas.

La diversidad de historias enriquece un libro que viene a confirmar el potencial que Dragon Ball sigue generando casi todos los meses con novedades en los diferentes soportes donde está presente: ya sea en el manga que publica mensualmente Toyotaro, en los videojuegos, donde el futuro lanzamiento de un nuevo Budokai Tenkaichi, ya ha llenado de ilusión a los fanáticos o la expectación creada después de los rumores de que el próximo 12 de octubre pueda an unciarse el esperado regreso del anime.

‘¡Aparece Dragón!’ está llamado a convertirse en uno de los libros de referencia de Dragon Ball. Todos los fans tienen una cita con esta obra divertida cargada de curiosidades adaptadas a los seguidores de todas las edades dispuestos a reunir las siete bolas mágicas para invocar al dragón Shenron y pedirle un deseo: el de conocer las curiosidades jamás contadas de Dragon Ball.