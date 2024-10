Andy Summers, legendario guitarrista de The Police, llega a Madrid con su gira «Call  The Police»

Andy Summers, mítico guitarrista de The Police, vuelve a España con la gira “Grandes Éxitos The Police”. El próximo 8 de diciembre, la música del mítico grupo The Police sonará por todo lo alto en el recinto ferial de Ifema de Madrid, a las 20:00 h. Un magnífico espectáculo que también llegará a ciudades como Sevilla y Alicante.

El aclamado músico, compositor y multiinstrumentista Andy Summers, ofrecerá una gira por España que promete ser una experiencia inolvidable para aquellos que han vivido la magia de The Police y han crecido cantando las inolvidables letras de las canciones compuestas por el legendario grupo.

Summers, junto a Rodrigo Santos (bajista, compositor y cantante) y Marcelinho Da Costa (uno de los bateristas más reconocidos de Brasil), presentará un repertorio repleto de los grandes éxitos de The Police, una banda que marcó un antes y un después en la historia del pop rock mundial y que fue incluida en 2003 en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Será un viaje nostálgico a través de grandes éxitos de la mítica banda como: “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Driven To Tears”, Roxanne” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, en tres ciudades españolas.

Como miembro de The Police, junto a Sting y Stewart Copeland, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y ganó múltiples premios Grammy, consolidando a The Police como uno de los grupos de pop rock más grandes de todos los tiempos.

Summers es también un gran admirador de la música brasileña, y ha colaborado con artistas como Gilberto Gil y Victor Biglione, lo que le ha permitido expandir sus horizontes musicales y establecer nuevas colaboraciones, como la que lo une ahora a Rodrigo Santos, voz, y Marcelinho Da Costa, como baterista, en esta exclusiva gira por España, que promete ser una ocasión única para revivir la magia de una de las bandas más influyentes del rock, con Andy Summers en la guitarra y el acompañamiento de estos dos grandes músicos brasileños.