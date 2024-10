La Academia Sueca da el Premio Nobel de Literatura 2024 a la escritora surcoreana Han Kang

El Premio Nobel de Literatura 2024 ya tiene dueño: Han Kang. La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el prestigioso galardón a la escritora surcoreana «por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana». Con ella, son 18 las mujeres reconocidas hasta la fecha con galardón sueco.

Con el Nobel de Literatura, Han Kang extiende el listado de premios acumulados con su trabajo. Uno de los más relevantes lo obtuvo en 2016 por La vegetariana, el Premio Man Booker International de ficción. Se trata de uno de sus primeros libros traducidos al inglés -así como al español, japonés, francés y vietnamita, entre otros muchos- con el que la autora logró un gran impacto al narrar la historia de una ama de casa que decide drásticamente dejar de comer carne.

En La vegetariana, Han Kang utiliza a tres narradores para contar las consecuencias del cambio de estilo de vida de la protagonista, que finalmente acaba en un hospital psiquiátrico. Es más, es la suma de tres relatos: La vegetariana, La mancha mongólica y Los árboles en llamas.

La industria audiovisual también se interesó en la obra, que fue adaptada al cine -al igual que El niño Buda (Premio de Novela Coreana y Premio al Artista Joven del Año)-, también con éxito: estuvo nominada en el Festival de Cine de Sundance a Mejor Película y al Premio del Jurado.

La periodista, que trabajó para las revistas Publishing Journal o Samtoh, debutó en la literatura con el relato El ancla escarlata y en 1993 lo hizo con el poema El invierno de Seúl, publicado en la revista Literatura y Sociedad. Aunque ha cultivado el género poético, se ha dedicado principalmente a la novela, además de sus incursiones en el relato con cuatro recopilaciones de cuentos (El amor en Yeosu, El fruto de mi mujer, Caja de lágrimas y El diseño amarillo de la eternidad) y en el ensayo, con la publicación de Sobre el amor y su entorno y Canciones cantadas en voz baja.

En cuanto a las novelas, la primera la publicó en 1995, El amor en Yeosu, y ya entonces llamó la atención de crítica y público por su estilo narrativo, calificado desde entonces como preciso, poético y sugerente, además de las cuestiones que aborda de manera inquisitiva.

Actualmente, Han Kang compagina la escritura con la enseñanza: da clases de Creación Literaria en el Instituto de las Artes de Seúl. Ha recibido, entre otros, el Premio Yi Sang y el Premio de Literatura Dong Ri, mientras que la adaptación al cine de El niño buda, titulada La cicatriz, llegó al Festival de Cine de San Sebastián.

Los últimos dos premios Nobel de Literatura se otorgaron a Jon Fosse (Blancura) por «su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible» y a Annie Ernaux (El acontecimiento) por «el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal».

