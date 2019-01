María Hinojosa: “Ser actriz no es fácil, cuando te toca trabajar un drama llegas ‘tocadita’ a casa”

La línea entre la danza y la actuación siempre ha estado difuminada para los profesionales del sector. El puente entre un mundo y el otro es solido. María Hinojosa, nacida en Tarragona, es una de las privilegiadas que ha logrado cruzar de un lado a otro con éxito.

Tras siete años practicando gimnasia rítmica por consejo de su hermana, a los 11 años se apuntó junto a su familia a bailes de salón. El germen estaba plantado. Más tarde llegarían los estudios de danza clásica en el conservatorio de Madrid y su debut en el musical ‘Hoy no me puedo levantar’ que le sirvió para enlazar su trabajo en exitosos musicales como ‘Cabaret’ o ‘The Hole’, entre otros, con ser bailarina en programas de televisión. Durante ese tiempo María Hinojosa también formó parte del cuerpo de baile de una de las giras de Rihanna y de Shakira. Ella misma cuenta a OKDIARIO su trayectoria y sus planes de futuro.

Pregunta: ¿Cómo fue tu primera toma de contacto con el mundo de la actuación?

Respuesta: Siempre he sido bailarina hasta que un día me enteré de un casting para una serie musical que buscaban bailarines. Cuando vi lo que pedían me sentí muy identificada.El productor de esa serie quería hacer un experimento. Quería crear una serie basándose en la vida de artistas: cantantes, actores, bailarines… Nos juntó a 14 elegidos de distintos sectores en una convivencia de tres meses para conocernos. Quería saber cómo eramos como personas, cómo nos llevamos entre artistas y, sobre todo, quería recoger los conflictos surgidos de la convivencia. Bueno, en esa casa pasó de todo.Pero después de tres meses, el productor quería que yo protagonizara la serie. Me puse las pilas en interpretación y así nació ‘Dreamland’.

P: Se podría decir que persiguiendo tu sueño de ser bailarina, se te cruzo por el camino lo de ser actriz. ¿Piensas volver a la carrera de la danza o te quedas en el de la actuación?

R: Pues sí, se me cruzó por el camino. Me gusta mucho interpretar y jugar a ser otra persona. Estoy aprendiendo mucho de esta experiencia y estoy disfrutando muchísimo este camino como actriz. Cuando lo probé por primera vez dije ‘yo quiero hacer esto’ pero te miento si te digo que no hecho de menos la danza. En mi ADN pone bailarina y es inevitable que se me mueva el pie si escucho cualquier tipo de música. Si no es bailar, al menos estoy segura de que no voy a dejar de crear espectáculos. Pero de momento me apetece mucho jugar a ser otra persona y aprender todo lo que pueda del mundo de la actuación.

P: ¿Es difícil dedicarse a esto en España?

R: Muchísimo, aquí en España y fuera de aquí. Hay mucha gente y con mucho nivel. Eso genera una gran competencia tanto en el mundo de la danza como en el de la interpretación. Para triunfar en la danza te tienes que ir fuera de España. Es así. Y en el de la interpretación hay mucho nivel y es complicado hacerse un hueco, aunque sea pequeño.

P: Acabas de hacer una película con Dani Rovira y Michelle Jenner, ‘Mi amor perdido’. ¿Piensas en la fama? ¿Qué es lo que más te asusta de llegar a ser famosa?

R: Yo no pienso en eso. Me lo han preguntado varias veces pero no me planteo la fama como un objetivo. Cuando bailo o actúo busco transmitir lo que yo siento en el escenario. Es una sensación que no sé cómo explicarla. Es muy guay sentir que el público te entiende. Pero la fama no es algo que me lo plantee o piense en ello.

Lo que más me asusta de poder llegar a ser muy famosa es la protección de mi intimidad. Yo tengo una vida muy normal. Aparte de ser actriz y bailarina, soy voluntaria del SAMUR y entreno a gente porque me gusta mucho el mundo del fitness. No sé hasta qué punto puedes llevar una vida normal si llegas al punto en el que están Rovira y Jenner por ejemplo. No sé si puedes ir a un Mercadona a comprar porque te pueden juzgar por todo. Eso me da mucho miedo, que te juzguen unos desconocidos.

P: ¿Te llevas al personaje que interpretas fuera del rodaje o sabes separar tu vida privada del trabajo?

R: Es inevitable. Desconozco si hay alguna técnica para conseguir dejar el personaje en el plató pero te miento si te digo que no me lo llevo a casa. También depende del tipo de personaje que te toca interpretar. En ‘Mi amor perdido’, por ejemplo, llegaba a casa de buen humor porque es una comedia. Te has estado riendo todo el día y eso se nota cuando terminas la jornada. Pero en la serie ‘El continental’, que era un drama, no pasaba lo mismo. Yo interpretaba a una madre que tenía que matar a una mujer. A lo mejor me pasaba las 8 horas de un rodaje llorando sin parar. Obviamente llegas a casa ‘tocadita’: te duele la barriga, estas triste… Es inevitable que el personaje se adueñe un poco de tu día a día.

P: ¿Cuáles son tus referentes musicales?

R: Beyoncé porque es una cantante que baila increíble. Pero me gusta todo tipo de música. No tengo un grupo preferido o soy fan de alguien en especial. Me gusta todo. Mis listas de spotify son una mezcla en las que que te puede salir derepente flamenco como te sale salsa como sale RnB. Me gusta todo tipo de música.

P: ¿Y en cine?

R: Natalie Portman. Soy una gran fan suya. Pero he de decir que me hice fan de ella con ‘Black Swan’. Cuando vi la película dije ‘por favor, ¿cómo no se representa esta película en España?’. Quiero hacer el casting y quiero actuar en esa película. Me presento voluntaria para hacer lo que haga falta.

P: ¿Qué proyectos de futuro tienes?

R: Pues tengo muchas cositas en el aire que no puedo contar porque no me dejan y porque soy supersticiosa de palo. Por si acaso no se cumplen, prefiero no contar las cosas. Así que se podría decir que soy supersticiosa por si acaso. Lo que si que puedo contar es que actualmente estoy trabajando en un espectáculo en el casino V de Vegas, en la calle alcalá de Madrid. El proyecto es conjunto con el chef Sergi Arola. Él hace la cena y yo organizo el espectáculo. La gente que quiera puede venir, cenar un menú exquisito ideado por uno de los mejores chefs españoles y disfrutar de un espectáculo basado en la película ‘El gran Showman’ que he creado yo misma.

P: ¿Cuál es el último libro que has leído?

R: ‘El arte de no amargarse la vida’, de Rafael Santandreu.

P: ¿Qué serie de televisión recomiendas?

R: Breaking Bad.

P: ¿Y qué película?

R: Soy super romanticona. Me gustan mucho ‘¿Conoces a Joe Black?’ y, sin duda, ‘Closer’ de Natalie Portman. Claro (risas).

P: ¿A quién te llevarías a una isla desierta para que te hiciera compañía?

R: A mi pareja, a mi chico.

P: ¿Un sueño que hayas cumplido?

R: Bailar con Rihanna.

P: ¿Un sueño por cumplir?

R: Hacer más cine.