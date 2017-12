El WiZink Center de Madrid vuelve a batir su propio récord: más de millón y medio de espectadores en 156 eventos

El ritmo de eventos del WiZink Center de Madrid no deja de crecer. En este 2017, el recinto multiusos madrileño cerrará el año con un nuevo récord de ocupación, con un total de 156 eventos celebrados, la cifra más alta de su historia.

Este crecimiento, que da continuación al que se viene experimentando desde que en 2014 Impulsa Eventos e Instalaciones asumiera la gestión, supone un 15,5% más que el año anterior, en el que se alcanzó la cifra de 135 eventos, y que le valió la posición número 14 en el ranking “Top 200 Arena Venues” de la revista internacional Pollstar.

Semejantes números confirman al WiZink Center como el recinto más importante de nuestro país, y uno de los más importantes a nivel Europeo y mundial, y certifican la tendencia de crecimiento, que cada año ha batido el récord de número de eventos celebrados.

Si en 2014 fueron 121 los eventos totales, en 2015 fueron 131, en 2016 135, y este año serán 156, la mejor cifra en la historia de la instalación de la Comunidad de Madrid.

Esto es gracias, en gran medida, al considerable aumento en el número de conciertos, un total de 75 frente a los 56 del año anterior, algo que se debe fundamentalmente a la consolidación de los diferentes formatos que el recinto ha estrenado en los últimos tiempos. De los 75 conciertos, 25 han sido en formato Ring (5.000 personas), 6 en formato The Box (3.000 personas), y 2 en el recién estrenado Ring Plus (8.000 personas).

En palabras de Manuel Saucedo, director del WiZink Center, “el crecimiento que estamos experimentando en los últimos años ha conseguido meter a Madrid en las grandes giras internacionales, algo que se refleja en que el WiZink Center es un recinto de referencia no sólo en España, sino en Europa y a nivel internacional”.

Otro factor destacado de este crecimiento ha sido el apoyo de WiZink, el banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro, como patrocinador principal desde hace un año. Como parte de la colaboración, el banco ha realizado un completo rebranding del recinto para adaptarlo al nuevo nombre e imagen WiZink Center, y ha desarrollado una amplia estrategia de activación del patrocinio, ofreciendo la oportunidad a sus clientes de disfrutar de ventajas y del mejor ocio de la capital en el recinto.

En palabras de Maribel Ferrero, Directora de Marca y Comunicación de WiZink “Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en este primer año de colaboración con Impulsa. Queremos seguir apoyando sus iniciativas y participar en el crecimiento del WiZink Center y en su papel dinamizador, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Madrid y liderando la mejor oferta musical, deportiva y de ocio de la capital y de España”.

Un nuevo año de crecimiento de la actividad

Entre los grandes conciertos celebrados en el WiZink Center durante 2017 cabe destacar los de Bruno Mars o Ed Sheeran en abril, Shawn Mendes y Ricky Martin en mayo, cuatro noches con Joaquín Sabina en junio y julio, o los directos de grupos históricos como Deep Purple, Jamiroquai o Depeche Mode. Precisamente estos últimos actuaron hace pocos días, el 16 de diciembre, en un mes histórico en el que apenas ha habido tres días libres.

En el aspecto deportivo, el baloncesto continúa siendo el impulso principal del recinto que, además de ser la sede del Real Madrid y el Movistar Estudiantes, ha sido escenario un año más de la Euroliga, la competición europea más importante de este deporte. En total, se han celebrado 55 eventos deportivos en 2017.

Y aunque las categorías deportiva y musical han sido las principales protagonistas, vuelve a sobresalir el éxito de la 4ª edición del Madrid Oktoberfest, esta vez con Mahou y su cerveza König Ludwig, y en la que se dieron cita más de 25.000 personas, superando así la gran acogida que este evento tuvo ya en los tres años anteriores. Además, los eventos corporativos, un total de 8, como el Salón Mi Empresa o el seminario anual de Mary Kay; o family shows como WLive, Disney On Ice y Harlem Globetrotters, que congregaron numerosos asistentes en un 11 sesiones.

En total, más de un millón y medio de espectadores han pasado por el recinto durante el año 2017, una cifra que aumenta cada temporada y que da muestra del incremento de actividad que ha vivido la instalación en los últimos años.

El 2018 promete no ser menos. A estas alturas, ya son 151 los eventos confirmados para el año que viene, y más de 80 conciertos (algunos de ellos sin anunciar de momento), entre los que destacan las dos noches de Metallica en febrero, Harry Styles, Imagine Dragons, 30 Seconds to Mars, Arcade Fire, Roger Waters, Kiss o el ex Beatle Ringo Starr, entre otros.