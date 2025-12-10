Las 10 frases de Robe Iniesta que deberíamos repetirnos más a menudo para reflexionar sobre la vida

El músico extremeño Robe Iniesta, quien fuera líder del grupo de rock Extremoduro y un auténtico icono del rock español de las últimas décadas, ha fallecido a los 63 años, según ha comunicado su agencia de comunicación. Roberto Iniesta Ojea (Plasencia, 1962), ha sido uno de los músicos más exitosos, así como inescrutables, de las últimas décadas en el panorama español.

En el comunicado oficial difundido por su oficina, El Dromedario, se le homenajeaba con palabras rotundas, describiéndolo como «el último gran filósofo, el último gran humanista y literato contemporáneo de habla hispana, y el cantante cuyas melodías han logrado conmover a generaciones enteras». Un mensaje que buscaba transmitir la magnitud de su legado artístico y humano tras conocerse la noticia durante la madrugada.

Robe, un legado imborrable

Robe Iniesta deja un vacío inmenso, pero también una obra que continúa latiendo en quienes crecieron con ella. Su manera de entender la música convirtió cada canción en un refugio: hablaba de amor, de dolor, de libertad o de derrota con una sinceridad que desarmaba. Extremoduro irrumpió como un golpe necesario en la escena española, mezclando crudeza, poesía y una verdad que no buscaba agradar, sino decir lo que otros no se atrevían. Ese espíritu hizo que sus letras acabaran formando parte de la vida de generaciones enteras, como pequeños fragmentos de pensamiento íntimo convertidos en himnos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robe (@robe.es)

Incluso cuando emprendió su camino en solitario, Robe mantuvo intacta esa esencia que combinaba sensibilidad y rebeldía. Sus últimos trabajos mostraron una voz aún más depurada, capaz de transformar lo cotidiano en algo profundo sin perder cercanía. Su arte funcionaba como una colección de aforismos afilados y bellos, imposibles de imitar, que ampliaron su influencia hasta el gran público sin renunciar jamás a su carácter. Por eso, más allá del músico, perdura el creador que convirtió la verdad, por dura que fuera, en una forma de belleza.

Las diez frases más reflexivas de Robe

Ama, ama y ensancha el alma (Ama, ama y ensancha el alma).

Yo quiero que todos, como hermanos, repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

El amor se fue volando por el balcón adonde no tuviera enemigos y ahora estoy en guerra contra mi alrededor, no me hace falta ningún motivo.

Me hice un barquito de papel para irte a ver, se hundió por culpa del rocío, no me preguntes cómo vamos a cruzar el río.

Que le gustes a mucha gente no quiere decir nada porque la mayoría de gente es idiota.