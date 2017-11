Ruphert: “Me peleé con Fellini porque él quería que yo fuese actor”

A Ruphert le encantaría escribir un libro, pero dice que todos los que se lo proponen quieren que hable mal de la gente y que cuente sus peleas, algo a lo que se niega en rotundo. “Quiero publicar lo bueno, que ha sido el 80 0 90%”, dice el peluquero, aunque ha afirmado que información tiene a raudales. “En la peluquería la gente se relaja y te cuenta hasta el dinero que tiene debajo de la cama. He tenido tantos secretos que a veces me asusto de lo que yo he vivido con mis manos. Hay cosas que no se pueden contar”, afirma el manchego.

Considera que las mujeres que mejor han lucido su trabajo son Sofía de Habsburgo, Aline Romanones y Nati Abascal. Con la última, después de haberla peinado durante veinte años, no se habla actualmente. Al parecer, Naty se habría empeñado en ponerse un postizo y Ruphert le advirtió que no le iba a quedar bien, y éste se lo arrancó. “La pelea fue muy grande. No estoy arrepentido de haberme peleado con Naty”, mantiene el peluquero.

Estuvo al lado del gran Federico Fellini durante veinte años, una relación que también acabó: “Él quería que yo fuese actor, y yo quería ser peluquero. Creía que todos queríamos ser actores”, dice Ruphert.

Por todos es recordado el famoso anuncio y la frase “Ruphert, te necesito”, protagonizado por Victoria Abril. Ruphert ha dicho que la actriz “se hizo rica” con este spot publicitario. “Estuvo negociando el caché y cada vez pedía más.”

Mónica Naranjo es otro ejemplo de que Ruphert no termina demasiado bien con sus clientes más VIP. Tras inventar la melena bicolor que la cantante lucía en los años 90, en una ocasión al ser Mónica preguntada por su pelo, dijo habérselo hecho ella. Otra amistad que se fue al garete.