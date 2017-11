Encarni Salazar: “Encontré a mi hermano adoptado y ahora vive conmigo”

El arte es algo que no falta en la familia Salazar. Encarni es sobrina de los miembros de Los Chunguitos, con los que subió a un escenario por primera ve con tan solo tres años, y Azúcar Moreno. Ha vivido muy de cerca el mundo de la música y hace años triunfaba con el grupo Alazán. El tema Amarrao a tu cintura fue todo un éxito. Tanto que incluso intentaron representar a España en el festival de Eurovisión con la canción.

Aunque viene de una familia de artistas, Encarni ha recalcado que su madre no cantaba, pero sí que bailaba. “El único que no cantaba ni bailaba era mi tío Carlos”, ha dicho la ex miembro de Alazán. Dejó el grupo que formaba junto a Aroa y Sara, las otras dos componentes, y decidió emprender su carrera en solitario. Se encuentra en plena promoción de su nuevo single, Me verás volar muy alto, un tema con el que se identifica por “cosas que le han pasado en la vida” y que supone un cambio de registro musical al que nos tenía acostumbrados.

El último fracaso de Encarni Salazar ha sido su fallida participación en el reality de Telecinco Supervivientes. Iba a participar con su prima y ya se habían hecho las pruebas médicas para poder participar. Cuando todo estaba preparado e iban a firmar el contrato, su compañera decidió no participar y Encarni no pudo partir a Honduras. Reconoce que ha perdonado a su prima, hija de Los Chunguitos, pero no quiere volver a trabajar con ella. “Ya estaba pensando cómo hacer la lumbre, es un reality que siempre me ha gustado”, ha afirmado la sobrina de Azúcar Moreno.

Al margen de su faceta musical y televisiva, Encarni ha sacado a la luz un drama personal que no conocíamos. La cantante encontró a un hermano con minusvalía que fue dado en adopción. No sabía dónde estaba y con tan solo doce años empezó a buscarlo, pero nadie le daba información. Finalmente pudo dar con él y vive con ella desde hace nueve años. “Tiene problemas…es un poco doloroso. Lo cuento normal porque ha pasado tiempo y está feliz”, ha declarado Salazar.