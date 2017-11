Antonio Montero: “Con la exclusiva de Isabel Presley en bikini, me compré mi casa”

El periodista del corazón, Antonio Montero, no se ha perdido el Maratón de las palabras. “Las redes sociales son increíbles, han cambiado la vida y, dentro de la prensa del corazón es una revolución“, ha comentado Montero a los Javis.

El periodista estudió Periodismo en la universidad porque su ilusión era convertirse en fotógrafo de guerra. “En cuarto de carrera contacté con una agencia de Corazón, la que lleva ‘Look’ en Okdiario y ahí comenzó todo. No tenía ni ide del mundo del corazón, en mi vida había leído un ‘Hola'”, ha dicho con sinceridad Montero. “Cuando conocí la metodología de trabajo me di cuenta que me gustaba”.

“Conozco medio mundo y ha sido gracias a mi trabajo”, ha recalcado el periodista de corazón. “Por ejemplo, era capaz de encontrar en París a la hija de Julio Iglesias y era alucinante”. “El año pasado me iba a Filipinas. Me entero que va Mario Vargas Llosa para allá porque le van a hacer Honoris Causa. Si va a Filipinas, irá Presley. Me fui a lo loco. Se metieron en una isla a 150 kilómetros y era imposible llegar al hotel. Cogimos unos barcos de bambú, llegamos a la Isla, fue el infierno. Tuvimos que volver porque no nos podíamos acercar. En la vuelta, se le rompió uno de los patinetes de la embarcación y me tuve que poner a darle más de 6 kilómetros. Fue una Odisea. Al final, no pude hacer las fotos. Vi a Isabel Presley unos meses más tarde y se lo conté. En este viaje he palmado pasta”.

“Con la exclusiva de Isabel Presley en bikini, me compré mi casa“, ha sentenciado el periodista.

Según opina Montero, su profesión se va a acabar, por lo menos, como él la entiende. “Fíjate yo revelaba en el maletero de mi coche en una especie de laboratorio que tenía montado”, ha explicado con nostalgia.