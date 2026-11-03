Anabel Pantoja tiene muy clara su decisión y no parece dispuesta a cambiar de opinión. La sobrina de Isabel Pantoja ha hablado abiertamente sobre su maternidad y sus planes de futuro. En esta ocasión, la influencer ha dejado a un lado los convencionalismos para reconocer que, aunque ser madre ha sido una de las experiencias más importantes de su vida, no quiere volver a pasar por ella.

A sus 40 años recién cumplidos y con su hija Alma como centro de su vida, Anabel ha sido tajante al responder sobre la posibilidad de ampliar la familia junto a David Rodríguez. «No quiero ampliar la familia porque acabo de cumplir 40 años. Estoy en un momento vital bueno, pero no tengo 20 años», ha explicado en el pódcast de Omayra Cazorla, dejando claro que no entra en sus planes tener otro bebé.

La conversación ha puesto sobre la mesa una cuestión que suele generar debate: la decisión de tener un solo hijo. Ante la posibilidad de que Alma pueda sentirse sola sin hermanos, Anabel ha defendido con firmeza su postura. «Que no se queda sola, que está conmigo. Tiene 20.000 primos», respondía a la presentadora, que bromeaba con la idea de que la pequeña necesitara un compañero de juegos en casa.

Anabel Pantoja explica por qué Alma no necesita un hermano

Para reforzar su argumento, la influencer ha recurrido a su propia infancia. Anabel también es hija única y asegura que nunca ha sentido que le faltase compañía. De hecho, recuerda haber crecido rodeada de familiares, compartiendo buena parte de su día a día con sus abuelos, su madre y otros miembros de su familia.

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«Yo soy hija única y nunca he estado sola», ha recordado. La sevillana ha explicado que, cuando sus padres se separaron, vivió en un entorno familiar muy unido, donde siempre encontraba compañía y planes con sus primos. Una experiencia que ahora le sirve para defender que Alma puede crecer feliz sin necesidad de tener hermanos.

La cara menos idílica de la maternidad

Más allá de su decisión de no volver a ser madre, Anabel también ha querido hablar de la parte más exigente de la crianza. La influencer ha reconocido que la maternidad es maravillosa, pero que está lejos de ser un camino sencillo. «La maternidad es preciosa. Si vuelvo atrás, la repetiría, pero no es de color de rosa», ha confesado.

Aunque cuenta con el apoyo de su madre, ha explicado que buena parte de las responsabilidades del día a día recaen sobre ella, especialmente porque David Rodríguez trabaja fuera de casa. «Estoy sola todos los días con Alma porque mi pareja trabaja fuera», ha contado, reconociendo el esfuerzo que supone compaginar la crianza con sus obligaciones profesionales.

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Precisamente, Anabel no quiere renunciar a su desarrollo personal y laboral. Considera que un segundo hijo supondría volver a empezar una etapa que no desea repetir y que podría limitar sus proyectos. «Quiero seguir trabajando, siendo yo, dedicarme a lo que me dedico y tener un poco de protagonismo yo», ha asegurado.

La influencer también ha reflexionado sobre las familias numerosas y el sacrificio que, a su juicio, implica criar a varios niños. Una visión muy personal con la que ha querido reivindicar que cada mujer pueda decidir libremente cuántos hijos quiere tener.

Así, Anabel Pantoja atraviesa un momento en el que quiere disfrutar de Alma, seguir creciendo profesionalmente y encontrar su propio equilibrio. Una decisión que ha expresado con rotundidad y que deja claro que, al menos por ahora, no habrá planes de ampliar la familia junto a David Rodríguez.