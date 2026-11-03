Morgan Freeman sobre la obra maestra de 2001: «Una de las mejores películas de todos los tiempos»

El actor Morgan Freeman es considerado uno de los mejores de Hollywood. Aunque el actor ya tiene 89 años, ha explicado en varias ocasiones que no tiene ninguna intención de retirarse. La última vez que le hemos visto en la gran pantalla ha sido en la película de suspense Ahora me ves 3 en las salas de cine en 2025 en la que vuelve a interpretar al personaje de Thaddeus Bradle y que se encuentra en el catálogo de la plataforma de streaming Movistar Plus+. El actor ha participado durante su carrera cinematográfica en unas 150 películas entre las que destacan Paseando a Miss Daisy, Robin Hood, Cadena perpetua, Million Dollar Baby, Invictus o Seven, entre otras. Aunque el actor ha participado en su mayoría en películas de suspense o dramas y nunca ha tenido interés por cantar o bailes, en una entrevista a Rotten Tomatoes le pidieron que nombrara sus cinco películas favoritas y el autor citó cuatro películas clásicas de Hollywood, King Kong, Solo ante el peligro, El fuera de la ley y Moby Dick y sorprendentemente el musical ¡Molin Rouge!.

El actor Morgan Freeman nació en Memphis el 1 de junio de 1937 y su primera interpretación fue en 1971 en la película Who Says I Can’t Ride a Rainbow! Su gran oportunidad le llegó en 1987 cuando fue nominado al Óscar y al Globo de Oro por su interpretación en la cinta El reportero de la calle 42 que protagonizó con el actor Christopher Reeve. Desde ese momento su carrera empezó a despegar y en 2005 obtuvo el premio Óscar al mejor actor de reparto por su papel en la película.

Las razones por las que a Morgan Freeman le gustó ¡Molin Rouge!

Aunque parezca increíble, a Morgan Freeman, un actor que parece bastante serio y formal, le encantó este musical. «Creo que Moulin Rouge de Baz Luhrmann es una de las mejores películas de todos los tiempos», explicó en esa entrevista el actor americano. «Simplemente estaba excepcionalmente bien hecha. El montaje, la dirección, el vestuario, todo fue perfecto», concluyó el actor.

Lo cierto es que el actor Morgan Freeman participó en tres importantes musicales en el teatro: Hello, Dolly! (1967–1970) en el que interpretó el papel de Rudolph, Purlie (1970–1971) en el que participó como sustituto del protagonista y The Gospel at Colonus (1988) en la que dio vida al papel del Mensajero.

La película musical ¡Molin Rouge! se estrenó en las salas de cine en 2001 y sorprendió por su forma de reinventar clásicos del pop y del rock moderno en una cinta ambientada en el París bohemio de 1899. Una original cinta que fue dirigida por el australiano Baz Luhrmann, el cual también es el responsable del guion junto con Craig Pearce. Los protagonistas de ¡Molin Rouge! fueron los actores Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jim Broadbent, Richard Roxburgh y John Leguizamo.

Aunque hay que recordar que cuando se estrenó en las salas de cine a algunos no les gustó nada este musical, también este cuenta con grandes admiradores entre los que está claro que se encuentra el actor Morgan Freeman.

La carrera cinematográfica del actor

A finales de los ochenta Morgan Freeman participó como actor en tres películas: Johnny Handsome protagonizada con Mickey Rourke, Lean on Me dirigida por John G. Avildsen y el drama bélico Glory en el que compartió cartel con los actores Matthew Broderick y Denzel Washington. Pero otro de sus grandes golpes de suerte fue la película Paseando a Miss Daisy en la que el actor Morgan Freeman interpretaba al chofer de la compleja mujer a la que daba vida Jessica Tandi y esta cinta se convirtió en un gran éxito en la taquilla y para los críticos. Gracias a su papel en esta película Freeman logró su segunda nominación a los Óscar y un Globo de oro.

En los años noventa el actor participó como secundario en películas tan comerciales como La hoguera de las vanidades de Brian De Palma y en Robin Hood: príncipe de los ladrones junto a Kevin Costner. También participa en cintas como en 1992 en el wéstern junto a Clint Eastwood y Gene Hackman, en 1994 en Cadena perpetua junto a Tim Robbins en la que interpreta a un preso condenado a esta pena, en 1995 en Estallido y en thriller Seven junto a Brad Pitt.

Su tercera gran oportunidad le llegó con el estreno de Million Dollar Baby en 2004, un drama centrado en el mundo del boxeo que fue dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. En esta década el actor mantuvo una actividad trepidante y participó en las películas Batman Begins, La guerra de los mundos, Una vida por delante, El caso Slevin, Sigo como Dios, Adiós pequeña, adiós, Ahora o nunca, Wanted, El caballero oscuro o Invictus.

En la siguiente década también participó en un gran número de películas entre las que destacan Red en 2010, El caballero oscuro: La leyenda renace en 2012, Oblivion en 2013, Objetivo: La Casa Blanca en 2013, Objetivo: Londres , Ahora me ves 2 y Ben-Hur en 2016 y Objetivo: Sacramento en 2019. Sus últimas apariciones han sido en las cintas Una buena persona y 57 segundos en 2023, My Dead Friend Zoe y Furia en 2024 y Ahora me ves 3 en 2025.